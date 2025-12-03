하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드 데모데이 성료 최종 15개사 선정…역대 최다 232개사 신청

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 올해 소상공인·지역상권 활성화와 시니어 자립 등을 돕는 ESG 스타트업을 대상으로 총 22억원을 지원한다.

하나금융그룹은 지난 2일 서울시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드’의 성과를 공유하고 후속투자 유치를 지원하기 위한 데모데이를 이 같이 성료했다고 3일 밝혔다.

‘하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드’는 하나금융그룹의 기부금을 재원으로 한 국내 최초 전액 기부금 조성 펀드다. 사회·환경 문제 역량을 갖춘 ESG스타트업에 필요한 인내자본을 공급하고 이들의 사업 확장과 후속투자 유치를 지원하고 있다.

하나금융그룹은 2022년부터 매년 추가로 재원을 투입해 ▷누적 투자기업 52개 ▷누적 투자금액 90억5000만원 ▷누적 후속투자 유치금액 614억원의 성과를 달성했다.

올해는 소상공인 및 지역상권 활성화에 기여한 기업과 시니어의 건강한 노후와 자립을 지원하는 기업까지 신규 투자 대상을 확대하면서 역대 최다인 232개 기업이 신청했다.

하나금융그룹은 서류 심사·현장 실사·투자 심의위원회 등 엄격한 심사 과정을 거쳐 최종 15개사를 선정하고 총 22억원 지원을 확정했다고 설명했다.

이날 데모데이 행사장에 최종 선정된 15개 기업의 후속투자를 결정할 벤처캐피탈 관계자들을 초청해 투자기업 IR·라운드 테이블·기업 홍보부스 투어도 함께 진행했다.

특히 올해는 신규 투자 분야인 소상공인 대상 솔루션 기업이 다수 선정됐다. 매장음악 서비스와 오디오 광고를 결합한 플랫폼을 통해 매장점주에게 광고 수익을 배분하는 ‘써티블랙’, AI 이미지 생성 서비스를 통해 소상공인의 마케팅 비용 절감을 돕는 ‘커넥트브릭’, 로봇‧관제 시스템 기반 매장 자동화로 사장님들의 어려움을 해소하는 ‘헬퍼로보틱스’ 등이다.

이날 행사에 참석한 서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “앞으로도 하나금융그룹은 초기 스타트업에 필요한 모험자본 공급의 중요성을 알리고, 더 나은 세상을 만들어갈 ESG스타트업의 성장을 꾸준히 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 다양한 사회가치창출 프로그램을 통해 ESG 경영 확산에 힘을 쏟고 있다. 청년 일자리 창출을 위해 지역 청년 창업가를 발굴 및 육성하는 ‘하나소셜 벤처 유니버시티’, 사회혁신기업과의 인턴십 매칭을 통해 장애인‧경력보유여성 등 고용취약계층의 일자리 기회를 확대하는 ‘하나 파워 온 혁신기업 인턴십’, 중장년 경력인재의 재취업‧창업을 지원하는 ‘하나 파워 온 세컨드 라이프’ 등을 운영하고 있다.