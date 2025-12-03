[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종 총무원장 진우스님이 한국종교지도자협의회 공동대표의장(이사장)으로 재선출됐다.

한국종교지도자협의회는 2일 조계종 총무원에서 2025년도 제3차 임시이사회를 열고 제17대에 이어 제18대 공동대표의장으로 진우스님을 선출했다.

이날 임시이사회에는 불교(조계종 총무원장 진우스님), 개신교(고경환 한국기독교총연합회 대표회장), 원불교(나상호 교정원장), 유교(최종수 성균관장), 천도교(박인준 교령), 천주교(이용훈 한국천주교주교회의 의장), 민족종교(김령하 한국민족종교협의회 회장) 등 7대 종교 대표 모두가 참석했다.

종지협은 지난 1997년 10월 종교 간 화합과 교류 증진을 목적으로 설립된 단체로, 한국 사회를 대표하는 7개 종교의 대표들이 참여하고 있다. 종교 간 상호 존중을 기반으로 사회 통합과 공동선 실현을 위한 다양한 활동을 펼쳐오고 있다.

진우스님은 “종지협이 변화하는 사회 속에서 종교가 나아갈 방향을 제시하고, 종교 간 상호 존중을 바탕으로 상생의 길을 열어 나가겠다”고 밝혔다.