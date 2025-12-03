올해보다 650명 늘어난 6083명 모집 2023년에 비해 70% 이상 증가

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 ‘2026년 어르신일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자를 12일까지 모집한다.

내년 참여자는 올해 5433명보다 650명 늘어난 6083명이다. 2026년 어르신 일자리는 2023년 3566개에서 3년 만에 70% 이상 증가했다.

사업 예산 역시 올해 236억 원에서 내년 265억 원으로 29억 원 증액되며, 지역 공공서비스와 전문 역량 기반의 ‘맞춤형 일자리 체계’로 영역을 확대했다.

모집 분야는 노인공익활동사업 4,520명(42개 사업단), 노인역량활용사업 1,053명(15개 사업단), 공동체사업단 406명(14개 사업단), 취업지원형 104명 등 총이다.

공익활동사업은 지역환경 정비, 초등학교 등하굣길 교통지도·급식도우미, 폐의약품 수거, 복지시설 봉사 등 지역 안전과 생활 공공서비스 영역을 담당한다. 월 30시간 활동 기준 최대 29만 원의 활동비가 지급된다.

역량활용형 사업은 공공기관 행정업무, 문화해설 지원, 아동 돌봄 보조, 공항 행정서비스 등 전문성이 요구되는 분야로 구성됐다. 월 60시간 활동 시 최대 63만 4000원(주휴수당 별도)을 받을 수 있다.

공동체사업단은 카페·공방·편의점·반찬가게 운영, 재활용 수집, 지하철 배송 등 자립형 일자리에 초점을 맞춘다. 사업 수익에 따라 최저임금 수준의 활동비 외에 인센티브를 받을 수 있다.

신청 대상은 공익활동사업의 경우 65세 이상 기초연금 또는 직역연금 수급자며, 역량활용형은 65세 이상(일부 60세 이상), 공동체사업단 및 취업지원형은 60세 이상이면 가능하다.

다만 생계급여 수급자, 장기요양보험 등급판정자, 건강보험 직장가입자, 공공일자리 참여자, 외국인은 신청할 수 없다.

참여를 희망하는 어르신은 일자리사업 수행기관을 방문해 신청하면 된다. 선발은 소득수준, 세대구성, 활동 역량 등을 종합 평가해 고득점자 순으로 이뤄지며, 최종 선발된 어르신은 내년 1월부터 10~12개월간 활동한다.

진교훈 구청장은 “노년층의 경험과 역량은 지역사회의 중요한 자산”이라며 “일자리를 통해 사회적 역할을 지속할 수 있도록 지원하는 것이 고령사회 대응의 핵심”이라고 강조했다. 이어 “어르신들이 활력 있고 존중받는 노후를 보내실 수 있도록 다양한 일자리 모델을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.