모건스탠리·블랙록도 가상자산 비중 제시 피델리티는 젊은층에 7.5% 권고 보수 운용사 뱅가드도 가상자산 ETF 접근 열어

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 대형은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 고액자산가 포트폴리오의 최대 4%까지 가상자산을 편입할 수 있도록 허용했다. 디지털 자산에 대한 전통 금융권의 수용 흐름이 본격적으로 가속화되는 모습이다.

2일(현지시간) 야후 파이낸스는 BoA가 내년부터 메릴, BoA 프라이빗뱅크, 메릴 엣지 고객을 대상으로 가상자산 1~4% 배분을 공식 허용했다고 보도했다.

이는 고객의 요청이 있을 경우에만 관련 상품에 접근할 수 있던 정책을 폐지한 것이다. 이번 조치로 1만5000명 이상 자산관리사들이 가상자산 상품을 선제적으로 추천할 수 있는 길이 열렸다.

크리스 하이지 BoA 프라이빗뱅크 최고투자책임자(CIO)는 “변동성 확대를 감내할 수 있는 투자자라면 포트폴리오의 1~4% 정도를 가상자산에 배분하는 것이 적절할 수 있다”며 “특히 4%는 위험 허용도가 높은 투자자에게 맞는 수준”이라고 설명했다.

BoA는 또한 내년 1월5일부터 ▷비트와이즈 비트코인 ETF ▷피델리티의 와이즈 오리진 비트코인 펀드 ▷그레이스케일의 비트코인 미니 트러스트 ▷블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트 등 현물 비트코인 ETF 4종을 자사 리서치 대상에 포함할 예정이다. 기존 리서치 라인업에 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 정식으로 포함되는 것은 BoA 차원에서 의미 있는 변화로 평가된다.

이번 결정은 BoA가 월가의 흐름에 본격적으로 합류했다는 의미를 갖는다. 앞서 모건스탠리는 지난 10월 포트폴리오 내 가상자산 비중을 2~4%로 제시했다. 블랙록 또한 올해 초 투자자들에게 포트폴리오의 1~2%를 비트코인에 투자할 것을 권고했다. 이에 앞서 피델리티는 2~5%, 젊은 투자자에게는 최대 7.5%까지 배분할 수 있다고 안내해 왔다.

최근까지 비트코인 관련 상품을 허용하지 않던 뱅가드도 일부 가상자산 ETF 및 뮤추얼 펀드 접근을 개방하며 보수적 기조를 사실상 철회했다. 이미 모건스탠리, 찰스슈왑, 피델리티, 제이피모건 등의 글로벌 금융사들은 고객들의 가상자산 ETF 투자를 허용하고 있다. 여기에 핀테크 금융 소파이(SoFi)는 최근 미국 은행권 중 처음으로 가상자산 거래 서비스를 도입했다.

금융권의 개방적인 움직임과는 달리 비트코인 가격은 하반기 들어 극심한 조정세를 겪고 있다. 코인마켓캡에 따르면 전날 8만달러선까지 밀렸던 비트코인 가격은 이날 오전 8시22분 현재 9만2001달러를 기록중이다. 이는 10월 고점이던 12만6000달러 대비 약 27% 낮은 수준이다.

그럼에도 장기 전망은 여전히 낙관적이다. 같은 날 더 블록 보도에 의하면 JP모건은 향후 6~12개월 비트코인 목표가를 17만달러로 제시했으며 스탠다드차타드 애널리스트들은 연말 비트코인 가격이 20만달러에 달할 것으로 내다봤다.