“부정확한 정보 부적절하게 전달한 내부 직원”

[헤럴드경제=문혜현·김해솔 기자] 대통령실은 3일 문진석 더불어민주당 의원으로부터 인사 청탁 문자를 받은 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관 논란과 관련해 “공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다.

대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 “대통령실은 부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 조치했다”며 이같이 말했다.

전날 뉴스핌 보도에 따르면 김 비서관은 문 의원으로부터 인사 청탁을 받고 “훈식이 형이랑 현지누나한테 추천할게요”라고 답하는 내용이 취재진 카메라에 포착됐다. 강훈식 비서실장과 김현지 제1부속실장을 지칭한 것으로 보이는 대목이다.

전날 문 의원은 국회 예산안 처리를 위한 본회의장에서 김 비서관과 텔레그램 연락을 주고 받았다. 사진 속 두 사람의 대화를 살펴보면 문 의원은 김 비서관에게 한 인사에 대한 파일을 보낸 뒤 “중대(중앙대) 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했다”며 자동차산업협회 회장 자리에 추천해달라고 요청했다. 이어 “내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할거니까 아우가 추천 좀 해줘봐”라고 덧붙였다.

이에 김 비서관은 “넵 형님. 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요!!”라고 답했다.

대통령실이 언급한 ‘부정확한 정보’란 김 비서관과 문 의원이 주고받은 것으로 나타난 메시지에 언급된 ‘현지누나’라는 문구를 가리키는 것이란 취지다. 김 실장이 인사권을 갖고 있지 않음에도 마치 인사와 관련돼 있는 것처럼 정보를 전달했다는 것이다.

이에 야권에선 대통령실과 여당을 향해 해명을 요구하고 있다. 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 본회의 직후 기자들과 만난 자리에서 “집권여당 국회의원과 대통령실 비서관이 협회장 인사청탁 문자를 주고받은 것은 대단히 부적절한 일”이라며 “대통령실과 민주당의 즉각 해명을 요구한다. 인사청탁을 받은 김 비서관은 즉각 사퇴하라”고 촉구했다.