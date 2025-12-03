김치냉장고 94만원·세탁기 149만원 등

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데하이마트가 12월 한 달간 전국 310여개 매장에서 ‘가전절 챕터2 – 연말총결산’ 행사를 진행한다. 지난 11월부터 진행 중인 ‘가전절’의 연장선이다.

‘가전절’은 롯데하이마트가 유통업계 연말 특수를 고려해 올해 처음 선보인 행사다. ‘카테고리 특가전’, ‘겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전’ 등 인기 상품들을 인터넷 최저가 수준으로 제공한다.

‘카테고리 특가전’은 인기 상품들을 품목별로 모아 인터넷 최저가 수준에 판매한다. 삼성전자 ‘김치플러스 2도어(221L)’를 94만원에, LG전자 ’트롬 드럼세탁기(24㎏)’을 149만원에, 삼성전자 ‘비스포크 AI 원바디(세탁기 25㎏+건조기 20㎏)’를 270만원에 판매한다.

오는 15일까지 삼성전자·LG전자 김치냉장고 신상품 구매 시 용량에 따라 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다. 김치냉장고와 냉장고·냉동고의 동시 구매 혜택도 제공한다. 삼성전자 ‘비스포크 하이브리드 4도어(637ℓ)’와 ‘비스포크 김치플러스 키친핏 3도어(313ℓ)’, ‘1도어 컨버터블(냉장고·냉동고·김치냉장고)’, LG전자 ‘디오스 오브제컬렉션 핏앤맥스’ 냉장고(609ℓ)와 김치냉장고(324ℓ) 등 동시구매 행사상품 구매 시 최대 90만원 할인 혜택을 제공한다.

‘겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전’은 연말에 수요 높은 난방 가전과 선물 가전을 특가에 판매한다. 국일 ‘알러지안심 물세탁 극세사 전기요(더블)’ 12만9000원, 파세코 ‘캐비닛 히터’ 27만9000원 등이다.

PB(자체브랜드) 상품인 ‘PLUX(플럭스) 욕실용 PTC 히터’도 8만9900원에 선보인다. ‘PLUX(플럭스) 욕실용 PTC 히터’는 겨울에 욕실 공기가 차가워지고 씻고 난 다음 내부가 습기로 눅눅해지는 등 고객들이 욕실 사용 시 느끼는 불편한 점들을 해소하는 제품이다. 타공할 필요 없이 욕실 수건걸이에 걸어 간편하게 사용할 수 있다.

연말 선물 가전도 할인 판매한다. 다이슨 ‘슈퍼소닉’ 32만9000원, ‘V12 오리진 플러피’ 39만9000원, 필립스 ‘5000 시리즈 전기면도기’ 11만9000원 등이다.

‘클리어런스 특가전’은 TV, 김치냉장고 등 매장 주요 진열 상품들을 한정수량으로 최대 반값 수준에 선보인다. LG전자 ‘오브제컬렉션 김치톡톡 김치냉장고 4도어(491ℓ)’, 삼성전자 ‘비스포크 AI 4도어 냉장고(902ℓ)’, ‘OLED TV(77형)’ 하이얼 ‘소형 드럼세탁기(10.5㎏)’ 등이다.

김보경 롯데하이마트 상품본부문장은 “1년간 롯데하이마트를 찾아준 고객에게 보답하는 마음으로 행사를 준비했다”며 “품목별 인기·선물 가전 등 연말에 수요가 높은 가전을 인터넷 최저가 수준에 제공할 것”이라고 말했다.