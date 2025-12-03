화재 안전성 강화 및 비용 절감 기술 성과 국내 배터리 업계 유일 수상

[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDI가 에너지저장장치(ESS)의 안전성 강화 및 비용 절감 기술로 ‘대한민국 기술대상’을 수상했다.

삼성SDI는 3일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 산업통상부 주최 ‘2025 코리아 테크 페스티벌’에서 ‘대한민국 기술대상’ 산업부 장관상을 받았다고 밝혔다. 지난 1992년 제정된 ‘대한민국 기술대상’은 산업통상부와 한국산업기술기획평가원(KIET)이 국내 주요 기업을 대상으로 ▷기술의 가치 ▷기술개발 역량 ▷기술의 사업화 등을 종합 평가해 선정하는 포상 제도다.

삼성SDI는 올해 일체형 ESS 솔루션인 SBB의 ‘화재 안전성 강화 및 비용 절감 기술 개발’ 성과를 제출해 수상했다. 특히 국내 배터리 업체로는 유일하게 수상 명단에 이름을 올렸다.

삼성SDI는 이번 포상 신청에서 ‘세계 최고의 안전성 기술을 통한 배터리 화재 확산 사고 방지’, ‘국내 모든 사이트에 원격모니터링 시스템 설치 등을 통한 화재 리스크 감소’ 등 안전성을 집중적으로 강조했고 설명했다.

SBB는 20피트(약 6m) 크기의 컨테이너에 배터리와 안전장치 등을 통합 설치한 삼성SDI의 전력용 ESS 배터리 솔루션이다. 내구성이 뛰어난 각형 배터리 폼팩터에 독자 개발한 함침식 소화 기술(EDI)과 열확산 방지(No TP) 기술 등을 적용하며 업계 최고 수준의 화재 안전성을 확보했다.

삼성SDI는 지난 10월 전기안전공사와 ‘안전한 ESS 생태계 구축’을 위한 업무협약을 체결한 데 이어 이번 정부 포상으로 ESS용 배터리의 화재 안전성을 잇달아 입증했다고 강조했다. 더불어 현재 진행 중인 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰 경쟁에서 ‘안전성’ 평가 비중이 높아진 가운데 이번 수상이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대했다.

삼성SDI 관계자는 “ESS 안전성 기술에 관해서는 최고의 경쟁력을 확보하고 있다”면서 “파우치 배터리보다 내구성이 뛰어난 각형의 장점과 첨단 안전성 기술을 토대로 국내 ESS 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.