‘4950원’ 헤어케어·생리대 등 판매

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트가 4950원 생활용품을 출시한다고 3일 밝혔다. 4950원 화장품에 이은 라인업 확장이다.

이마트는 지난 4월 LG생활건강과 협업해 4950원 화장품 브랜드인 ‘글로우:업 바이 비욘드’를 출시했다. 단독으로 선보인 ‘글로우:업 바이 비욘드’는 1탄 ‘탄력 광채’ 라인을 시작으로 2탄 ‘수분 진정’, 지난 9월 말에는 3탄 ‘영양 장벽’ 라인으로 이어지며 인기를 이어가고 있다. 현재 10여개 브랜드 누계 판매 수량은 16만5000개를 넘어섰다.

지난달에는 이마트를 찾는 고객이 4950원 화장품 브랜드를 더 쉽게 찾도록 ‘매일의 피부관리, 4950원 뷰티샵’이라는 전용 인테리어 집기를 개발했다.

‘남성용 기능성 라인’도 추가한다. 토니모리와 함께 ‘더마티션’ 브랜드를 론칭하며 9종의 신제품을 내놓는다. ‘오메가 라인 4종’은 면도, 환경 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키는 데 도움을 준다.

이마트는 내년부터 헤어케어, 세제, 제지 등 일상용품 전반으로 라인업을 확대할 계획이다. 화장품을 이을 첫 타자는 샴푸·린스 등 헤어케어 제품과 생리대 등 여성용품이다. 1월 10여종을 공개한다. 대표 제품은 이마트 단독으로 선보이는 ‘닥터그루트 탈모+두피 토탈케어 라인 샴푸, 컨디셔너 세트’와 ‘그래비티 엑스트라 스트롱 샴푸’다.

이석규 이마트 일상용품 담당은 “‘4950원’은 단순히 가격정보를 넘어 이마트 일상용품만의 하나의 브랜드가 됐다”며 “새해에도 헤어케어 제품을 시작으로 다양한 일상용품에 4950원의 가치를 넣은 우수한 상품을 제안하겠다”고 말했다.