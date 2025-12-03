11곳에 지능형 폐쇄회로 텔레비전 설치

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 서울둘레길2.0 도봉구 구간(도봉산역~북한산우이역)에 지능형 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 설치했다고 밝혔다.

이 구간에 지능형 폐쇄회로 텔레비전을 설치한 장소는 총 11곳이다. 각종 범죄와 산림재난에 대응하기 위한 장소로 북한산국립공원, 도봉경찰서 등 관계 기관과 협의해 선정했다.

또 도봉동 산1-14 등 둘레길 인접부 11곳에도 안전관리를 위해 지능형 폐쇄회로 텔레비전을 설치했다.

지능형 폐쇄회로 텔레비전은 배회·쓰러짐·폭력 등의 상황을 감지할 수 있는 영상분석 소프트웨어가 적용됐다. 긴급상황 발생 시 통합관제센터에서 즉시 확인할 수 있어 관계 기관 연계 등의 신속한 대응을 가능하게 한다.

구는 이번 설치 시 개소마다 현장 특성을 반영해 고정형 카메라 48대와 회전형 카메라 13대, 비상벨 13개를 유동적으로 설치했다.

오언석 도봉구청장은 “이번 지능형 폐쇄회로 텔레비전 설치로 신속한 상황 인지와 대응체계를 강화할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 안전한 둘레길 환경을 조성하기 위해 관련 인프라 구축에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.