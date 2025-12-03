일반·수상·가상 촬영 가능 국내 유일 다목적 스튜디오 K-콘텐츠 창작 공간 중추적 역할 기대

[헤럴드경제=김현경 기자] K-콘텐츠의 첨단 영상 제작을 이끌 국내 최대 규모의 가상 스튜디오가 문을 연다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 3일 오후 대전 유성구 스튜디오큐브에서 국내 최대 규모의 ‘버추얼 스튜디오’ 개관식을 개최한다. 김영수 문체부 제1차관은 개관식을 찾아 최첨단 제작 기술 현장을 살펴보고 관계자들을 격려한다.

‘버추얼 스튜디오’는 길이 60m, 높이 8m의 초대형 국산 발광다이오드(LED) 벽과 실시간 3차원 그래픽 기술을 통해 실제 촬영 현장과 가상의 배경을 결합하는 최첨단 제작시스템이다. LED 벽에 가상 배경을 구현하고 카메라 움직임에 따라 화면이 함께 반응해 실감 나는 입체적 장면을 현장에서 바로 촬영할 수 있다.

이번 개관식에서는 단순한 시설 소개를 넘어 ‘인-카메라 브이엑프엑스(ICVFX)’ 기술을 활용한 현장 시연도 진행할 예정이다. 참석자들은 현장에서 촬영된 화면이 콘텐츠로 구현되는 과정을 직접 확인하고, 버추얼 스튜디오에서 가상과 현실이 결합된 새로운 제작 방식을 생생히 체험할 수 있다.

‘버추얼 스튜디오’가 완공되면서 스튜디오큐브는 일반, 수상, 가상 촬영까지 모두 가능한 다목적 스튜디오의 모습을 갖춰 K-콘텐츠 창작 공간으로서 중추적 역할을 할 것으로 기대된다. 앞으로 제작사들은 최첨단 시설을 통해 해외 현지 촬영과 후반 제작 등에 들이는 비용과 시간을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 보인다.

문체부는 ‘버추얼 스튜디오 시범운영사업’을 통해 제작사를 대상으로 시설, 장비, 전문 기술 인력 등을 종합적으로 지원하고, 방송영상콘텐츠 현업 종사자(PD, 촬영기사, 조명기사)를 대상으로 ‘버추얼 스튜디오 실무 활용 마스터 클래스’를 운영해 전문 인력도 양성할 계획이다.

김 차관은 “이번에 ‘버추얼 스튜디오’를 개관함으로써 방송영상콘텐츠 기업들이 첨단 제작 기반 시설을 적극 활용해 세계 시장에서 경쟁력 있는 콘텐츠를 선보일 수 있을 것으로 기대한다”며 “문체부는 ‘버추얼 스튜디오’와 같은 기반 시설을 바탕으로 기획·개발부터 제작, 해외 진출, 전문 인력 양성 등 산업 전 단계를 종합적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.