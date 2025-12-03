의회 허가 없는 선박 공격, 생존자 사살 등에 전쟁범죄 논란 일자 백악관 각료회의 美 국방, 생존자 사살 지시 해군 제독에 “그의 결정 지지”

[헤럴드경제=도현정 기자]미군이 베네수엘라 국적 선박을 격침하고 생존자를 사살한 것을 두고 ‘전쟁 범죄’ 논란이 일자 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관에서 각료회의를 열었다.

미 해군은 지난 9월 2일 카리브해에서 ‘마약운반선’이라며 베네수엘라 국적 선박을 격침했다. 생존자 2명은 2차 공격으로 살해했다. 해당 선박이 마약운반선이라는 증거는 구체적으로 제시하지 않았다. 그 이후인 지난 10월 16일에는 마찬가지 논리로 카리브해에서 베네수엘라 선박을 포격하면서, 생존 선원 2명을 구조해 고향으로 돌려보낸 바 있다.

때문에 정당성 논란이 가중되고 있다. 교전 상황이 아닌 평시 상황에, 의회 승인 없이 민간 선박을 공격했다는 것은 국제법 뿐 아니라 국내법 위반이라는 지적이 나온다. 생존자에 대한 2차 공격까지 자행됐다는 점에서 논란은 더 커졌다. 미 의회는 이에 대해 조사에 착수할 계획이다. 의회가 나서서 조사한다는 것에는 민주당 뿐 아니라 공화당에서도 의견을 같이 하고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 30일 플로리다주에서 워싱턴DC로 향하는 전용기에서 기자들과 만나 생존자 살해를 지시하지 않았다는 것이 헤그세스 장관의 주장이며, 자신은 그를 믿는다고 그를 지지했다. 이어 ‘2차 공격’이 합법적이었다고 보느냐는 질문에 “나는 그것(2차 공격)을 원치 않았을 것”이라며 “첫번째 공격이 매우 치명적이었다”고 덧붙였다.

논란이 커지자 캐롤라인 레빗 백악관은 대변인은 1일 생존자 사살은 현장을 지휘하는 프랭크 브래들리 해군 제독이 지시했다고 밝혔다. 이를 두고 피트 헤그세스 국방부 장관에 대한 책임론을 무마하려는 ‘꼬리자르기’라는 비판도 나오고 있다.

헤그세스 장관은 2차 공격 논란이 지난달 28일 보도된 직후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 2차 공격과 관련한 문제 제기에 대해 “가짜 뉴스”라고 주장하며 “카리브해에서의 작전들은 미국의 법과 국제법, 그리고 무력충돌 관련 법을 완전히 준수한다. 모든 지휘 단계에서 군과 민간 법률 당국의 검증을 받았다”고 주장했다.

헤그세스 장관은 브래들리 제독의 지시로 생존자 사살이 이뤄졌다는 백악관 발표 이후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “난 그(브래들리 제독)의 편이고, 그가 9월 2일의 임무뿐 아니라 이후 작전에서도 내린 결정을 지지한다”고 게시했다. 헤그세스 장관은 “브래들리 제독은 미국의 영웅이며, 진정한 프로다. 난 그를 100% 지지한다”고 강조하기도 했다. 표면상으로는 브래들리 제독을 두둔하는 것으로 보이지만, 논란이 된 2차 공격의 책임은 자신이 아닌 브래들리 제독에게 있다는 점을 강조하는 표현이기도 하다.