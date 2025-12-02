오사카·교토서 숙박 취소 50~70% 항공편 34% 감편·크루즈 기항 잇단 취소 사태 장기화 시 지역경제 타격 우려

[헤럴드경제=정주원 기자] 일본 총리 다카이치 사나에의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 중·일 갈등이 고조되는 가운데 중국 정부의 일본 방문 자제 권고가 현실적 타격으로 이어지고 있다. 중국 관광객 감소가 눈에 띄게 나타나면서 일본 관광업계에 위기감이 확산하고 있다는 분석이다.

2일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 숙박 예약 사이트 트리플라 집계 결과, 지난달 21~27일 중국발 호텔 예약 건수는 중국 정부의 방일 자제령 발표 이전(6~12일) 대비 약 57% 급감했다. 중국인을 제외한 해외 관광객과 내국인 예약으로 일부 보완됐지만 전체 예약 건수도 약 9% 감소했다.

중국 정부는 지난달 14일 밤부터 자국민을 대상으로 일본 방문 자제를 권고하기 시작했고, 이 영향이 간사이 지역에 집중되고 있는 것으로 전해졌다.

오사카관광국은 지역 내 약 20개 호텔 조사 결과, 12월 말까지 중국인 예약이 50~70% 취소됐다고 밝혔다. 교토시 관광협회도 “일부 숙박시설에서 예약 취소가 발생하고 있다”고 전했다.

항공 노선도 줄줄이 감편되고 있다. 간사이국제공항 운영사인 간사이에어포트는 간사이~중국 간 항공편이 12월 둘째 주 기준 약 34% 감편됐고, 내년 1분기도 평균 28% 감편이 예상된다고 밝혔다.

크루즈 관광도 타격을 받는 모습이다. 오키나와현 미야코지마와 중국 푸젠성을 오가는 중국 크루즈선은 지난달 20일 예정된 기항을 보류했으며, 상하이 출발 크루즈도 오는 20일 오키나와 나하시 기항 계획을 취소했다.

닛케이는 “아직 숙박 가격 하락으로까지 이어지진 않았지만 사태가 장기화하면 지역 경제의 하방 리스크가 커질 것”이라고 전망했다.