수출 둔화·글로벌 공급망 불확실성 반영 물가상승률 1.8% 전망, 소비 버티나 기업 투자 제약 “대다수 접근성 제한, 노동·규제 개혁 필요”

[헤럴드경제=정주원 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 내년 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.2%에서 2.1%로 소폭 하향 조정했다. 물가 상승률은 1%대 후반까지 낮아질 것으로 내다봤으며, 한국은행이 내년 중반 기준금리를 2.25% 수준으로 한 차례 인하할 것이라고 전망했다.

2일 기획재정부에 따르면 OECD는 이날 발표한 ‘경제전망 보고서’에서 내년 한국 경제 성장률을 2.1%로 제시했다. 이는 지난 9월 전망치보다 0.1%포인트 낮춘 수치다. OECD 전망치는 정부와 한국은행, 국제통화기금(IMF)이 제시한 1.8%보다는 높은 수준이다.

OECD는 “올해 성장 둔화를 겪은 한국 경제는 내년 이후 완만한 회복세를 이어갈 것”이라며 “재정·통화 정책이 소비를 지지하고 수출이 성장의 핵심 원동력이 되고 있다”고 분석했다.

다만 “관세 협상에 대한 불확실성과 글로벌 공급망 구조 변화가 수출 회복 속도를 제약할 수 있고, 기업 투자에도 부담으로 작용할 수 있다”고 지적했다.

물가 상승률 전망치는 내년 1.8%로 제시돼 9월 전망보다 0.1%포인트 낮았다. OECD는 “수요 부진을 배경으로 한국은행이 내년 중반 기준금리를 2.25% 수준으로 인하할 가능성이 있다”고 전망했다.

재정 정책에 대해 OECD는 “두 차례 추가경정예산을 통해 올해 충분한 재정 부양 효과가 나타났지만, 지속 가능한 장기 재정 프레임워크가 구축될 필요가 있다”고 강조했다.

또한 “무역 및 외국인 직접투자(FDI) 관련 장벽을 낮추고 국가 개입이 많은 분야를 경쟁에 개방하는 규제개혁이 성장에 도움 될 것”이라고 조언했다.

최근 정부의 수도권 주택시장 규제 강화에 대해서는 우려를 표했다. OECD는 보고서에서 “이 정책은 고액 자산가를 제외한 다수 국민의 주택 접근성을 제한할 수 있다”고 지적했다.

이어 노동시장 개혁의 중요성을 강조하며 “연공서열 중심 임금 체계를 성과 중심 체계로 전환하고 노동시장 이중구조 개선이 필요하다”고 덧붙였다.

OECD는 올해 성장률 전망치는 1.0%, 2026년 전망치는 2.1%로 유지했다. 기재부는 “OECD가 한국 경제의 회복 가능성을 긍정적으로 평가한 만큼 정책 대응력을 강화하겠다”고 밝혔다.