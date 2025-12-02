외국인·기관 ‘사자’…개인은 1.5조 순매도 코스닥은 사흘만에 상승폭 둔화

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 2일 반도체주와 자동차주 강세에 힘입어 3거래일 만에 반등해 4000포인트 달성을 눈앞에 뒀다.

이날 코스피는 전장보다 74.56포인트(1.90%) 오른 3994.93에 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 18.72포인트(0.48%) 오른 3939.09로 출발해 오름폭을 키우며 장중 고가에서 장을 마쳤다.

이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.5원 내린 1468.4원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1조2206억원, 3928억원 순매수하며 지수를 끌어 올렸다. 반면 개인은 1조5764억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 3982억원 순매수했다.

이날 국내 증시는 간밤 뉴욕 증시 약세에도 불구하고 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되면서 상승하는 흐름을 보였다.

앞서 뉴욕증시는 일본은행이 기준금리 인상을 시사하고, 중국 인민은행이 스테이블코인을 불법이라고 재확인하자 투자심리가 위축되면서 3대 지수가 일제히 내렸다.

특히 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 이달 기준금리 인상을 시사하면서 엔 캐리 트레이드(저리로 엔화를 빌려 고수익 자산에 투자하는 것) 청산 우려가 확대, 증시 투자심리를 악화시켰다.

그러나 이날 국내 증시는 전날 일본 금리 인상 가능성 재료를 선반영한 가운데 간밤 엔비디아(1.65%) 등 미국 기술주 강세에 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받았다.

미국 정부가 한미 무역 합의에 따라 한국산 자동차 관세를 지난달 1일부터 소급해 15%로 인하한다고 공식 확인하면서 자동차주가 강세를 보인 점도 지수를 끌어 올렸다.

이경민 대신증권 연구원은 “하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 공식 성명을 통해 11월 1일부터 한국의 상호관세와 자동차 관세를 인하한다고 발표한 점이 증시에 긍정적으로 작용했다”며 “이에 자동차 업종이 반등하며 코스피 상승에 힘을 실어줬다”고 설명했다.

한국시간 이날 오전 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준·Fed) 의장이 스탠퍼드대학교 연설에 나섰지만 경제 상황이나 통화정책에 대한 언급은 피해, 시장 영향은 제한적이었다.

시가총액 상위주 가운데 SK하이닉스(3.72%)가 55만원 선을 회복했고 삼성전자(2.58%) 역시 오름세를 이어갔다. 현대차(4.52%)와 기아(4.19%) 등 자동차주도 강세를 보였으며, LG에너지솔루션(0.48%), 삼성바이오로직스(0.30%), KB금융(4.51%) 등이 상승 마감했다. 현대오토에버는 엔비디아 GPU 공급 물량 일부를 실제로 확보했다는 소식이 전해지며 18.65% 급등했다.

반면 셀트리온(-0.86%), 삼성물산(-0.88%), 고려아연(-3.58%) 등은 약세로 마감했다. 업종별로는 전기전자(2.73%), 운송장비(2.29%), 금융(2.54%) 등이 상승했고, 헬스케어(-2.54%), 금속(-0.90%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전장 대비 6.04포인트(0.65%) 오른 928.42로 거래를 마치며 5거래일 연속 상승했다.

다만, 직전 이틀간 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감으로 코스피 대비 강세를 보였던 흐름은 이날 다소 완화됐다. 지수는 921.37(-0.11%)로 소폭 하락 출발 후 등락을 반복하다 장 후반 상승 전환했다. 수급에서는 개인(338억원)과 기관(1330억원)이 순매수한 반면 외국인은 1416억원 순매도했다.

시총 상위 종목 중에서는 에코프로비엠(0.19%), 에코프로(1.18%), 에이비엘바이오(1.58%), 레인보우로보틱스(4.47%), HLB(4.43%) 등이 올랐다. 반면 펩트론(-8.19%)은 글로벌 제약사 일라이릴리와의 플랫폼 기술 평가 본계약 체결이 지연될 수 있다는 우려가 퍼지며 급락했다. 알테오젠(-3.87%), 리가켐바이오(-1.99%), 코오롱티슈진(-4.58%), 리노공업(-1.50%), 케어젠(-5.98%) 등도 약세를 보였다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 12조3530억원, 10조1070억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 6조252억원을 기록했다.