노동부·경사노위·충남도 합동 워크숍…“지역노사민정협의회 등 연계해야”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 경제사회노동위원회는 2일 고용노동부, 충남도와 함께 이날부터 이틀간 ‘전국 지역노사민정협의회 합동 워크숍’을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍은 지역 단위 사회적 대화의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

발제를 맡은 정흥준 서울과기대 교수는 “이재명 정부 노동정책은 산업재해·임금체불 등 기본 노동질서 확립과 비정규직·플랫폼 노동자 보호, 정년연장, 실노동시간 단축, 동일노동 동일임금 추진에 방점이 있다”고 말했다.

그러면서 “이 정책이 현장에서 완성되려면 중앙정부만으로는 부족하다”며 “경사노위와 지역노사민정협의회가 풀뿌리 사회적 대화를 통해 지역 맞춤형 일자리 모델과 취약 노동자 지원방안을 함께 설계해야 한다”고 강조했다.

김주일 한국기술교육대 교수는 “지역 사회적 대화는 지역의 사회적 자본을 쌓고, 지역 특성을 살리는 기반”이라며 “변화하는 환경 속에 지역노사민정협의회 등과 연계해야 한다”고 했다.

김영훈 노동부 장관은 “지역노사민정이 대전환 복합 위기 시대에 위기를 기회로 전환하는 주도적·전략적 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이정한 경사노위 상임위원은 “저출생·고령화와 산업구조 재편, 디지털 전환이 겹치는 전환기에는 어느 한 주체의 힘만으로는 지역 일자리와 삶의 기반을 지킬 수 없다”면서 “갈등을 회피하지 말고 실천할 수 있는 작은 합의를 쌓아야 한다”고 말했다.