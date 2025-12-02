[헤럴드경제=도현정 기자]중일갈등이 양국의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠열도(중국명 댜오위다오)로 불똥이 튀었다. 중국 당국은 센카쿠열도 인근 자국의 영해에 일본 어선이 침범해 퇴거 조치를 했다고 주장했다.

류더쥔 중국 해경국 대변인은 2일 “일본 어선이 불법으로 우리 댜오위다오(釣魚島) 영해에 진입했다”며 “중국 해경 함정이 법에 따라 필요한 통제 조치를 하고 경고·퇴거를 실시했다”고 밝혔다.

류 대변인은 “댜오위다오와 부속 섬들은 중국의 고유 영토”라며 “일본은 이 해역에서 모든 활동을 즉시 중단해야 한다”고 주장했다. 이어 그는 “중국 해경은 댜오위다오 해역에서의 법 집행을 계속해 국가 영토 주권과 해양 권익을 단호히 지킬 것”이라 덧붙였다.

중국은 댜오위다오를 중국 영토라 주장하지만, 국제 사회에서는 영유권 분쟁 지역으로 구분된다. 현재는 일본이 실효 지배하고 있는 지역이다. 양국은 이 일대에 순시선과 어선을 교대로 투입하면서 상대국 선박을 발견하면 퇴거를 요구하는 등 긴장 상태를 이어오고 있다.

이번 영유권 분쟁 지역에서의 충돌은 최근 중국과 일본의 갈등 와중에 발생한 것이어서 더 눈길을 끈다. 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 중국은 일본 여행·유학 자제령, 일본산 수산물 수입 금지, 문화 교류 차단 등 보복 조치를 이어오고 있다.

린젠 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 “일본이 역사를 거울삼아 깊이 반성하며 잘못된 발언을 성실히 철회하고 실제 행동으로 중국에 대한 정치적 약속을 보여줄 것을 촉구한다”며 발언 철회를 재차 요구하기도 했다. 린 대변인은 센카쿠 열도 영유권에 대해서도 “댜오위다오 주권 귀속은 역사적 맥락이 분명하고 법적 근거도 확실하다”며 “이와 관련한 증거는 일본 내부 외교 문서, 지도, 역사학자들의 논문 등에서 확인할 수 있다”고 주장했다.