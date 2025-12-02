제7차 에너지데이컨퍼런스 및 에너지협력위원회 개최 탄소중립 달성을 위한 대규모 재생에너지 보급과 그리드 통합 방안 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 독일 연방경제에너지부와 함께 2일 서울 중구 롯데호텔에서 제7차 한-독 에너지데이 콘퍼런스와 한-독 에너지협력위원회를 개최한다고 밝혔다.

한국과 독일은 2020년에 체결한 한-독 미래 에너지협력 이행안을 기반으로 매년 에너지데이 콘퍼런스와 고위급 에너지협력위원회를 개최해 왔다.

이번 한-독 에너지데이 콘퍼런스는 ‘탄소중립(넷제로) 달성을 위한 대규모 재생에너지 보급과 그리드 통합’이라는 주제로 대규모 재생에너지 신규사업 추진 가속화와 전력망 구축을 위한 방안을 논의한다.

특히 한국은 재생에너지 중심의 ‘대한민국 녹색전환(K-GX)’ 및 탈탄소 계획을 공유하고, 재생에너지 비중이 높은 독일은 자국의 경험과 사례에 대한 정보를 공유한다.

이번 회의는 에르베에(RWE), 프라운호퍼, 암프리온, 지멘스 등 독일 주요 기관과 국내 전력거래소, 한국풍력에너지산업협회, 에너지경제연구원, 한국에너지기술평가원, 한국에너지관리공단, 한국환경연구원 등이 참여해 민관 협력을 기반으로 새로운 사업 기회를 모색하게 된다.

이어서 개최되는 한-독 에너지협력위원회에서는 양국 정부 간 에너지전환 정책을 소개하고 국제사회의 기후에너지목표 달성을 위한 중장기 민관 협력 전략과 방안을 논의한다.

정책분과에서는 재생에너지 대규모 보급 확대에 대해 양국의 정책과 경험을 공유하고 산업탈탄소화, 석탄발전폐지에 대한 심도 있는 논의를 이어간다.

기술분과에서는 그린수소, 스마트그리드, 대규모 에너지저장장치(ESS) 등 새로운 녹색기술을 중심으로 향후 협력 가능 분야를 논의한다.

정은해 기후부 국제협력관은 “한-독 에너지전환 협력은 국제사회의 기후에너지 목표 달성을 위한 공동의 노력에 이바지할 것”이라며, “지속적인 양국 협력을 통해 탈탄소 및 녹색전환을 가속할 것”이라고 말했다.