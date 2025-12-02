신청자 전원에 제공되는 ‘샘플’은 제외 “새 유형 온라인 부당광고에 대응 계획”

[헤럴드경제=양영경 기자] SNS에 후기 게시물을 올릴 때는 제목이나 본문 첫 부분에 경제적 이해관계를 명확히 표시해야 한다. 경품 추첨 대상자나 우수 후기 작성자로 선정되기 위해 상품 이용 후기를 게시하는 경우도 포함된다.

직접 금전 보상을 받지 않더라도 운영자의 친족이거나 경제적 이익을 공유하는 관계라면 이런 사실을 게시물에 명시해야 한다.

공정거래위원회는 2일 이 같은 내용이 담긴 ‘추천보증심사지침 안내서: Q&A로 알아보는 경제적 이해관계 표시’ 개정본을 발간했다고 밝혔다.

안내서에 따르면 SNS나 블로그 등에 특정 상품이나 서비스를 추천하거나 긍정적으로 평가하는 게시물을 올릴 때 공정위 예규인 ‘추천·보증 등에 관한 표시·광고 심사지침’에 따라 광고주와 게시자 간 경제적 이해관계를 반드시 표시해야 한다.

경제적 이해관계에는 현금, 무료 제공, 할인 혜택뿐 아니라 동업·고용·친족관계 등 경제적 이익을 공유하는 경우가 폭넓게 포함된다.

이를 숨기거나 축소한 채 권장하는 내용의 게시물을 올리면 기만적인 표시·광고에 해당해 시정 요구를 받을 수 있다. 특히 협찬이나 금전적 대가를 받고 체험기를 작성한 경우에는 게시물 제목이나 본문 첫 부분 등 눈에 잘 띄는 위치에 ‘협찬’, ‘광고’와 같은 문구를 명확히 표시해야 한다. 스크롤을 내려야 보이거나 ‘더 보기’를 눌러야 확인할 수 있도록 하는 방식은 적절하지 않다.

또 현재는 대가를 받지 않았더라도 향후 이익이 제공될 가능성이 있다면 경제적 이해관계를 표시해야 한다. 경품 추첨 대상자 또는 우수 후기 작성자 선정을 목적으로 SNS에 후기나 추천 게시물을 올리는 경우가 대표적인 사례다.

다만, 광고주의 요구 없이 신청자 전원에게 제공되는 화장품 샘플을 사용한 뒤 작성한 후기나 마라톤 대회 참가자 전원에게 지급되는 기념품을 받고 자발적으로 올리는 게시물 등은 추천·보증의 신뢰도에 영향을 미치지 않는다고 판단해 예외를 인정하기로 했다.

음식점 영수증 리뷰 작성자에게 추가 혜택을 주거나 쇼핑몰 리뷰 작성 시 포인트나 할인권을 제공하는 경우는 경제적 이해관계를 밝혀야 한다. 누구에게나 동일하게 제공되는 무료 음료나 사이드 메뉴 등 소액 사은품은 예외적으로 표시 의무에서 제외될 수 있다.

이 밖에 안내서는 이해관계 표시 원칙으로 ▷표시 위치의 접근성 ▷표현 형태의 인식 가능성 ▷표시 내용의 명확성 ▷사용 언어 동일성 등 4대 원칙을 제시했다.

공정위는 “지난 2021년부터 SNS 후기 게시물을 상시 점검하고 뒷광고 의심 게시물에 대한 자진 시정을 유도해왔다”면서 “향후 새 유형의 온라인 부당광고에도 대응해 제도 실효성을 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.