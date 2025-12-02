‘벤처 30주년 기념식’…벤처 1~4세대 한자리에 백준호 퓨리오사AI 대표 “소비국 아닌 생산국으로” 이세영 뤼튼 대표 “언러닝으로 100명 팀원과 신뢰” “향후 30년, 글로벌 4강 넘어 세계 최강국으로”

[헤럴드경제=최은지 기자] ‘벤처’라는 단어가 없던 시절 길을 만들었던 1세대 벤처가부터 딥테크 시대의 4세대 벤처가가 2일 한 무대에 올랐다.

이들은 세 번의 세기를 지나도 변하지 않는 ‘벤처 정신’으로 기술에 대한 신뢰, 과감히 뛰어드는 패기, 변화를 두려워하지 않는 유연함, 함께 하는 팀원들과의 소통이었다.

이날 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 ‘대한민국 벤처 30주년 기념식’에서는 ‘세대를 잇는 도전, 다시 벤처’ 토크쇼가 열렸다.

1세대 벤처기업가인 조현정 비트컴퓨터 부회장이 창업을 결정한 가장 큰 동기는 ‘패기’였다. 그는 “1981년 주요 공과대학에 48킬로바이트(kbyte) 용량의 PC가 제공됐는데, 독학으로 코딩을 공부했고 1983년 대학교 3학년 여름방학 때 창업했다”고 밝혔다.

그는 벤처 정신의 본질에 대해 “쭈뼛쭈뼛, 썸타기가 아니라 완전히 미쳐야 한다”며 “그래야 겨우 성공한다”고 조언했다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 “자동차 산업이 고도화되는 시점에 어떤 나라는 생산국이 되기를, 어떤 나라는 소비국이 되기를 선택한다”며 “대부분의 나라들이 실패하고, 우리나라를 비롯한 소수의 나라들만 자동차 생산국이 될 수 있었다”고 밝혔다.

백 대표는 “현재 AI도 근본적인 혁신과 제품을 개발할 수 있는 생산국이 될 수 있느냐의 중요한 기점에 있다”며 “AI컴퓨팅에서 반드시 생산국의 위치를 가져가야 하고, 부가가치가 높은 영역에서 달성해야 한다는 미션을 갖고 있다”고 말했다.

강석훈 에이블리 대표는 ‘창업 과정에서 흔들리지 않는 기준이 있느냐’는 질문에 “변하지 않는 기준이나 원칙, 방침은 세상에 존재하지 않는다”고 단호하게 말했다.

강 대표는 “환경이나 각 팀의 상황, 경영 방침은 충분히 바뀔 수 있다”며 “기준이 변할 때 그에 대해 투명하게 이야기하고 책임지려는 모습이 팀의 건강함에 영향을 준다”고 말했다.

이세영 뤼튼테크놀로지 대표는 “지금은 잘되고 맞는다고 생각한 것을 다음날에는 틀릴 수 있다는 것을 인지하고, 다 갈아엎고 새로 배워 시도했던 것들이 가장 중요한 태도였다”며 ‘언러닝(Unlearning)’을 강조했다.

이 대표는 “내가 틀렸다고 말할 수 있는 용기와, 팀원들이 새로 배워야 한다는 것을 인지하고 나아갈 때 서로의 신뢰가 생긴다”며 “뤼튼에서 100명이 넘는 팀원과 신뢰 관계가 계속되는 것은 다음날 바꿀 수 있는 용기이자 유연함이었다”고 말했다.

이날 기념식은 올해 처음 지정해 운영한 ‘2025 제1회 벤처주간’의 공식 폐막행사로 진행돼, 벤처 생태계의 30년 발자취를 정리하고 미래 방향을 제시하는 상징적 자리로 의미가 더해졌다. 기념식에는 회원사, 벤처기업인, 스타트업, 유관기관 등 약 1000명이 참석했다.

송병준 벤처기업협회장은 “1995년 벤처라는 단어조차 생소했던 시절, 젊은 창업자들이 기술과 상상으로 불확실성을 돌파하며 새로운 산업을 만들었다”며 “벤처기업은 지난 30년간 위기 속에서도 길을 만들어온 대한민국의 혁신 주체이자 경제의 핵심 성장축”이라고 말했다.

이어 “앞으로의 30년은 AI·딥테크·바이오·우주 등 미래 기술을 기반으로 글로벌 4대 벤처 강국을 넘어 세계 최강국으로 도약해야 하는 시기”라며 AI는 산업의 생산성과 국가경쟁력을 결정하는 핵심 기술로, 제3의 벤처붐은 AI 기반의 새로운 벤처 시대를 여는 출발점이 될 것”이라고 강조했다.