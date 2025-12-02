12일 국내 공식 출시…출고가 359만원 역대 갤럭시 시리즈 중 가장 크고 얇아 더 커진 화면, 확장된 AI 경험도 ‘눈길’

삼성전자의 첫 3단 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’(Galaxy Z TriFold)’가 오는 12일 시장에 본격 출격한다.

갤럭시 시리즈 사상 가장 얇은 두께에, 가장 큰 대화면을 자랑하는 제품이다. 삼성전자가 지난 2019년 처음 선보인 ‘갤럭시 폴드’ 때부터 축적한 기술력이 집약됐다.

출고가는 약 359만원이다. 동일 용량의 경쟁 제품보다 30만원 가량 저렴한 수준이다.

첫 트라이폴드 제품인 만큼, 판매에 주안을 두기 보단 소비자 경험 확대에 방점을 찍었다. 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 Z 트라이폴드는 일종의 스페셜 에디션”이라면서 “폴더블 폰 시장이 지금보다 훨씬 더 폭발적으로 성장하는 데 트리거가 될 제품”이라고 말했다.

노태문 삼성전자 DX부문장(사장)도 “삼성전자가 새로운 폼팩터 분야에서 쌓아온 리더십을 바탕으로 생산성과 휴대성의 균형을 실현한 제품”이라며 “업무·창의성·연결성 등 모바일 전반의 경험을 한층 확장할 것”이라고 자신했다.

▶‘초슬림·대화면’ 삼성 기술력 총 망라…품질 검수도 강화=삼성전자는 2일 서울 서초구 삼성 강남에서 미디어 간담회를 열고 갤럭시 Z 트라이폴드를 공개했다.

갤럭시 Z 트라이폴드는 접었을 땐 12.9㎜, 펼쳤을 땐 3.9㎜(가장 얇은 쪽 기준)에 불과하다. 펼치면 253㎜(10인치)까지 커지고, 접으면 ‘갤럭시 Z 폴드7’과 같은 164.8㎜(6.5인치)의 휴대성 높은 바(Bar) 타입 화면을 사용할 수 있다. 또 화면 양쪽을 모두 안으로 접는 ‘인폴딩’ 구조로 설계돼, 메인 디스플레이 보호에 최적화됐다. 트라이폴딩 구조에 최적화된 ‘아머 플렉스힌지’(Armor Flex Hinge), 힌지와 하우징 등에 티타늄 소재가 적용돼 내구성은 높고, 무게 증가는 최소화된 것이 특징이다.

삼성전자는 제품의 완성도를 높이기 위해 새로운 품질 검수 과정도 추가했다. 갤럭시 Z 트라이폴드의 본체와 디스플레이 접착 전에 부품에 이상이 없는지 ‘CT 단층 촬영 검사’를 하고, 균일한 표면 품질 확보를 위해 ‘레이저 스캔’도 진행한다. 5년 간 하루 100번씩 접어야만 달성 가능한 20만회 멀티폴딩 테스트도 거친다.

이밖에 갤럭시 Z 트라이폴드는 ▷갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 모바일 플랫폼(Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy) ▷2억 화소 광각 카메라 등을 탑재해 전문가급 촬영 경험도 제공한다.

또 역대 갤럭시 폴더블 시리즈 중 가장 큰 5600mAh 용량의 배터리, 갤럭시 Z 시리즈 최초 45W 초고속 충전도 지원한다.

▶10인치 대화면 활용한 ‘확장’된 AI 경험 제공=갤럭시 Z 트라이폴드는 대화면을 통해 높은 생산성뿐만 아니라, 모바일 AI 시대에 최적화된 다양한 사용 경험을 제공한다.

사용자는 제품을 완전히 펼쳤을 때 마치 3개의 스마트폰을 동시에 사용하는 것처럼 최대 3개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 앱 크기도 필요에 따라 자유롭게 조정할 수 있다.

갤럭시 스마트폰에서 기본 제공하는 다양한 앱과 최신 ‘갤럭시 AI’ 기능들도 갤럭시 Z 트라이폴드의 대화면에 최적화 됐다. 또 갤럭시 스마트폰 최초로 태블릿 버전의 ‘삼성 덱스’(Samsung Dex)도 지원한다. 사용자는 빠른 설정(Quick Settings) 화면에서 삼성 덱스를 선택 후, 별도 디스플레이와 연결 없이 PC환경과 유사한 작업 환경을 사용할 수 있다. 사용자의 목적에 맞게 최대 4개까지 나만의 가상 작업 공간을 생성할 수 있고, 각 작업공간에서 최대 5개 앱을 동시 실행할 수 있다.

뿐만 아니라 모바일 게임을 실행 시 대화면이 주는 몰입감도 상당하다.

▶12일 국내 출시 후 글로벌 순차 출시…출고가 359만원=삼성전자는 오는 12일 국내 출시를 시작으로 중국, 대만, 싱가포르, 아랍에미리트, 미국 등 글로벌 시장에 갤럭시 Z 트라이폴드를 순차 출시한다.

국내에서는 삼성닷컴과 삼성 강남을 포함한 전국 20개 매장에서 판매하며, 출시에 앞서 9일부터 전국 20개 매장에 제품 체험공간을 마련한다. 갤럭시 Z 트라이폴드는 16GB 메모리의 512GB 스토리지에 ‘크래프티드 블랙’ 색상 단일 모델로 출시되며, 가격은 359만400원이다. 앞서 출시된 화웨이의 두 번 접는 폴더블폰인 ‘메이트 XTs’보다 시작가는 높지만 동일 용량 대비 출고가는 30만원 가량 낮다. 메이트XTs의 용량별 출고가는 ▷256GB 1만7999위안(약 351만원) ▷512GB 1만9999위안(약 390만원) ▷1TB 2만1999위안(약 429만원)이다. 램(RAM)은 모두 16GB다.

임성택 부사장은 “메모리 가격 등 원가 상승 압박에도 불구하고 대국적 결단으로 줄이고 줄여 이 가격을 어렵게 만들었다”며 “한 번 사용해 본다면 다른 회사와의 차별점을 극명하게 느끼실 수 있을 것”이라고 강조했다.

박혜림 기자