제일기획 세계 11위 회사로 성장 “시대 흐름 변해도 본질 변치않아”

김종현(사진) 제일기획 대표이사 사장이 광고마케팅 산업의 글로벌 경쟁력 제고와 국가 브랜드 위상 강화에 기여한 공로를 인정받아 2일 은탑산업훈장을 수훈했다.

34년 간 광고마케팅 산업에 종사한 김 대표는 해외사업 확장과 디지털 전환을 선도하며 제일기획을 세계 11위 규모의 글로벌 광고회사로 성장시켰다는 평가를 받는다.

북미와 유럽 등 글로벌 전역에서 해외 광고주를 유치하고, 칸 라이언즈를 비롯한 국제 광고제에서 수상 성과를 올렸다. 또한, 국내 기업들의 글로벌 마케팅을 이끌고 국제 전시와 문화·스포츠 행사들을 성공적으로 수행하며 국가 경쟁력 강화에 기여했다.

우리나라 광고마케팅의 디지털화를 추진한 1세대인 김 대표는 디지털 캠페인, 소셜 마케팅, 이커머스 등 혁신적인 시도로 광고산업의 외연도 확장했다.

아울러 인공지능(AI) 시대에 선제적으로 대응해 생성형 AI 기술을 활용한 콘텐츠 자동화 설루션을 자체 개발해 도입했고, 광고 기획·제작·실행 전반의 업무 효율을 획기적으로 개선해 AI와 인간이 한계를 상호 보완하고 강점을 극대화하는 새로운 패러다임을 제시했다.

김 대표는 “시대의 흐름과 기술이 변화해도 고객사에게 의미 있는 가치를 제공해야 하는 에이전시 업의 본질은 변하지 않는다”면서 “AI 시대에도 광고마케팅 산업의 새로운 지평을 열겠다”고 말했다.

한편, 제일기획의 자회사 펑타이의 한국 지사(PTKOREA)를 이끄는 지원규 대표 역시 AI 설루션 도입, 시니어 채용 프로젝트 등을 통해 업계 발전에 기여한 공로로 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다. 김현일 기자