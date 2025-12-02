[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 딘딘이 자신만의 축의금과 조의금 기준에 대한 생각을 솔직히 말하는가 하면 돌잔치에 대한 회의를 드러냈다.

최근 유튜브 채널 ‘피식대학’에는 ‘딘딘에게 연예인병을 묻다’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 MC 이용주는 “축의금 기준을 만들었는데 돌잔치 같은 다른 가이드라인도 만들어 보면 어떻겠냐”고 딘딘에게 제안했다. 이에 딘딘은 “조의금은 축의금이랑 비슷하게 할 거 같다”며 “일반적으로는 30만원, 친하거나 좋아하는 사람은 50만원을 내고 화환까지 보낸다”고 답했다.

또 돌잔치에 대해서는 “나는 아이가 없다”며 “그래서 돌잔치에는 공감할 수 없다”고 솔직하게 말했다. 그러면서 “축의금을 이미 줬는데 돌잔치까지 주는 건 (좀 그렇다)”며 “나는 돌잔치도 안 할 거 같다”고 덧붙였다.

이어 딘딘은 코미디언 황제성에게 돌잔치를 초대받았던 일화를 언급했다. 그는 “돌잔치 초대장을 받았는데 촬영이 있어서 참석하지 못했다”며 “형도 (스케줄이 있다는 걸) 알았는데 그냥 돈을 내놓으라는 거 아니냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “돌려서 말했는데 촬영이 있다는 소식을 들었다더라”며 “그래서 30만원 보냈다. 형은 나한테 선물을 많이 줘서 괜찮다”고 말했다.

5만원? 10만원? 축의금, 도대체 얼마가 적당?

참석해야하는 결혼식이 많아지면서 갈 때마다 얼마를 내야할지 고민인 사람들도 많아졌다. 물가가 상승하면서 축의금 수준도 덩달아 올랐기 때문이다.

카카오페이의 온라인 축의금 송금 데이터 분석에 따르면 축의금 평균액은 2021년 7만3000원, 2022년 8만원, 2023년 8만3000원, 2024년 9월 기준 9만원으로 꾸준히 올랐다.

이와함께 직장 내에서도 축의금 기준이 10만원으로 자리 잡은 모습이다. 최근 인크루트가 직장인 844명을 대상으로 올해 기준 직장 동료의 적정 결혼 축의금은 얼마인지 설문 조사한 결과 적정 축의금 액수로 1위는 61.8%로 10만원이 차지했다. 이어 5만원(32.8%), 5만원 미만(3.2%), 15만원(1.4%)이 뒤를 이었다.