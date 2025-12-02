제1회 대회 전국서 1천여명 참가

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘2025 여수일레븐브리지마라톤’ 대회가 첫 대회임에도 아름다운 바다 경관을 바라보며 전국에서 많은 숫자의 마라토너들이 참여했다.

여수일레븐브리지마라톤대회는 여수와 고흥을 잇는 11개의 연륙·연도교를 달린다는 뜻에서 ‘일레븐브릿지’라는 명칭이 고안됐다.

여수시에 따르면 지난달 29일 개최된 이번 대회는 조발대교-둔병대교-낭도대교-적금대교-팔영대교를 잇는 하프·10km 코스로 약 1000명의 참가자는 바다 위 현수교와 사장교 해상교량을 달리는 특별한 코스를 즐기며 여수의 아름다운 경관을 만끽했다.

참가자들은 “국내에서 보기 드문 이색 코스였다”, “양쪽으로 펼쳐진 뛰어난 풍광에 감탄했다”며 높은 만족도를 보였다.

국민 마라토너 이봉주 선수도 코스를 직접 뛰어본 뒤 “집결지 문제만 해결된다면 국제대회로 치러도 손색이 없는 최고 수준의 코스”라며 만족감을 드러냈다.

또한 대회 종료 후 일부 참가자들은 낭도 등 인근 섬을 둘러보며 여수 관광을 즐기는 등 스포츠 관광과 연계한 지역관광 효과도 나타났다.

김경호 조직위원장(교수)은 “내년부터는 더욱 완성도 높은 대회로 발전시키고 일레븐브리지마라톤을 지역 스포츠 관광을 대표하는 대회로 만들어 나가겠다”고 말했다.