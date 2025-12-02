2일 오전 취임식서 밝혀 “주거 안정망 구축 힘쓸 것” 국토균형성장 등도 강조

[헤럴드경제=윤성현 기자] 김이탁 국토교통부 신임 1차관(사진)이 2일 취임사를 통해 주택공급 확대와 국토균형성장을 강조했다.

김 차관은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 취임식에서 “국민 주거안정을 위한 9·7 공급대책 후속조치를 속도감 있게 이행하고, 지방경제의 새로운 중심축인 ‘5극3특’ 구상도 본격 추진하겠다”고 말했다.

김 차관은 “국민이 원하는 입지에 양질의 주택이 충분히 공급된다는 믿음을 주겠다”면서 “누구나 부담 가능한 주택(affordable housing)을 공급하고, 청년·신혼부부, 주거취약계층 등이 안심하고 거주할 수 있도록 주거 안정망 구축에 힘쓰겠다”고 말했다. 동시에 부동산 거래질서를 교란하는 행위나 사회 초년생을 대상으로 하는 전세사기 등 부동산 거래 범죄에 대해서는 엄정히 대처하겠다고 했다.

‘균형성장’도 강조했다. 김 차관은 “지방에 기업과 인재가 모일 수 있도록 첨단 국가산업단지, 도심융합특구 등 일자리와 혁신성장 거점을 조성하겠다”면서 “어디서나 편리한 출퇴근이 가능하도록 광역 교통망을 확충하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “행정수도 세종을 완성하고, 혁신도시를 발전시키며 2차 공공기관 이전도 속도감있게 추진해 확실한 국가 균형 거점을 만들어야 한다”고 말했다.

건설경기 회복과 안전한 건설환경 조성도 강조했다. 그는 “장기간 침체된 국내 건설산업을 회복시키고LH 개혁도 차질없이 완수할 것”이라면서 “건설, 운송 등 현장 근로자들이 안심하고 일할 수 있도록 현장을 꼼꼼히 살펴보고, 필요한 사항은 적극 개선하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “건설현장 불법하도급 등 불공정 관행도 이번 기회에 확실하게 근절해야 한다”고 주문했다.

아울러 김 차관은 국토교통 인프라의 디지털 전환을 통한 미래 산업 육성도 강조했다. 그는 “AI 시티, 자율주행, 디지털 국토정보 등 AI 기술을 활용해 국토 인프라를 혁신하고, 이를 신산업 기반으로 발전시키겠다”고 말했다.

김 차관은 서울대 경제학과를 졸업하고 행정고시 36회로 공직에 입문했다. 국토부 내에서 주택정책과장, 주택정비과장, 주택건설공급과장, 도시재생사업기획단장 등 주택 분야 핵심 보직을 두루 거친 실무형 관료다.

문재인 정부에서는 청와대 국토교통비서관으로서 주택 정책을 총괄하며 서울 내 유휴부지 활용 등 공급 전략을 이끌었다. 이후 사단법인 도시와미래 연구소 대표를 거쳐, 최근에는 대통령 직속 지방시대위원회의 ‘5극3특’ 특별위원으로 활동하며 정책 자문을 이어왔다.

전임이었던 이상경 전 차관이 갭투자 관련 발언 논란으로 사퇴한 지 한 달여 만에 김 차관이 임명되면서 국토부 내 주택·토지·건설 라인도 다시 복원됐다. 국토부는 ‘두 차관’ 체제로, 1차관은 도시개발부터 주택 공급, 건설정책 등 국토분야를, 2차관은 교통 분야를 전담한다.