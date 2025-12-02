[헤럴드경제=김보영 기자] 아파트 외부의 가스 배관을 타고 가정집에 침입한 20대 남성이 지나가던 소방관에 발각돼 경찰에 붙잡혔다.

2일 경기 시흥경찰서 등에 따르면 지난달 28일 오후 1시쯤 시흥시 정왕동의 한 아파트 1층 세대에 침입해 400만원 상당의 귀금속을 훔친 혐의 등(절도·주거침입)으로 A씨를 구속해 조사 중이다.

당시 A씨는 단지 안을 서성이며 범행 대상을 찾다 창문이 잠기지 않은 세대를 발견, 행인이 없는 틈을 타 가스 배관을 타고 올라가 1층 집 창문을 열고 침입했다.

이 수상한 행동은 경기 김포소방서 소속 박용호 소방장이 목격하면서 덜미가 잡혔다. 당시 비번이었던 박 소방장은 처갓집을 방문하던 중 이 모습을 발견하고 즉시 휴대전화로 범행 모습을 촬영하며 112에 신고했다.

공개된 영상에는 엉거주춤한 자세로 가스 배관을 밟고 외벽을 올라가는 A씨 모습이 담겼다. 그는 겨우 창틀에 몸을 밀어 넣더니 이내 방 안으로 뛰어들었다.

박 소방장은 “주차를 하고 잠깐 핸드폰을 보면서 쉬고 있으려 했는데 계속 앞에서 뭐가 왔다 갔다 해서 봤더니 그 사람이었다”며 “제가 차를 댄 곳이 침입한 창문 바로 앞에 있어 운 좋게 영상도 잘 찍었다”고 설명했다.

A씨는 경찰에 “돈이 필요해서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에게 여러 차례 동종 전과가 있는 점 등을 고려해 구속영장을 신청한 뒤 법원으로부터 발부받았다.