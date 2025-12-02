[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 2일 사하구 장림동 부산씨푸드플랫폼에서 ‘수산식품기업 도약지원사업’ 최종 성과보고회를 개최했다. 이번 행사는 지난 2년간 추진된 사업의 성과를 공유하고, 개발제품의 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다.

수산식품기업 도약지원사업은 지난 2024년부터 부산 수산식품산업의 고부가가치화를 목적으로 2년간 국·시비 23억원을 투입해 수산식품기업의 신제품 개발과 브랜딩·판로 확대를 지원하는 사업으로 부산시에 소재한 중소 수산식품기업 12개사가 참여했다.

사업자로 최종 선정된 12개 사는 ▷수산물 단백질 과자(정성깃든) ▷유기농 김과자(청산에식품) ▷생선스테이크(더소스코리아) ▷구운명란(덕화푸드) 등 26개 신제품을 개발했다. 이들은 마켓컬리, NS홈쇼핑, 우체국쇼핑 등 대형유통사 입점 등을 통해 총 매출 52억원 증가와 신규고용 25명 창출, 수출 계약 등의 성과를 거두었다.

이번 보고회에서는 참여 기업들의 제품 개발 결과와 판로 확대 성과가 발표됐으며, 동시에 일반 소비자를 초청한 품평회가 함께 진행됐다. 이를 통해기업들은 개발제품의 시장성을 검증하고 향후 제품 개선 방향을 모색하는 기회가 될 것으로 기대된다.

소비자 초청 품평회는 수산식품에 관심이 많은 소비자 30명을 사전 모집했으며 현장에서 개발제품을 시식한 후 제품에 대한 평가 의견을 제시하는 방법으로 진행됐다.