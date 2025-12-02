CP엑스트라와 협약 맺고 2700여개 점포 유통망 확보 말레이·필리핀 등 확대 검토…“K-푸드 영토 확장 지속”

[헤럴드경제=김진 기자] CJ제일제당은 태국 1위 대기업 CP그룹의 계열사이자 최대 유통사인 CP엑스트라와 함께 ‘K-푸드 사업’을 확대한다고 2일 밝혔다.

두 회사는 K-푸드 제품 유통 및 현지 시장 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. CJ제일제당의 K-푸드 제품과 CP엑스트라의 유통망을 결합해 태국에서 판을 키울 방침이다.

이번 협약으로 CJ제일제당은 태국 내 방대한 영업망을 확보하며 사업 확대의 발판을 마련하게 됐다. CP엑스트라는 현지 대형 창고형 할인점 체인인 마크로와 슈퍼마켓 체인 로터스를 운영하고 있다. 두 체인의 태국 매장 수를 합치면 2700개가 넘는다.

CJ제일제당은 주력 제품인 비비고 볶음면과 김치 외에도 비비고 만두, K-스트리트푸드, K-소스 등 다양한 제품군을 입점시킨다. 식당과 카페 등 B2B(기업 간 거래) 고객 비중이 높은 마크로와 함께 관련 제품군을 육성하고, 공동 마케팅과 프로모션도 펼친다.

CP엑스트라는 비비고의 제품력과 브랜드 파워를 활용해 마크로와 로터스 내 K-푸드를 대폭 늘릴 계획이다. CP그룹이 진출한 말레이시아, 필리핀 등 인근 동남아 국가로 협력을 확대하는 방안도 검토한다.

태국을 포함한 동남아시아는 6억9000만명에 달하는 인구와 높은 경제성장 잠재력을 갖춘 K-푸드 확산의 핵심 시장이다. 이 가운데 태국은 K-컬처에 대한 높은 관심과 함께 동남아의 경제 강국으로, 인근 국가로 K-푸드를 확산하는 관문 역할의 ‘전략 국가’다.

CJ제일제당은 지난 2023년 태국 법인을 설립하고 현지 시장에 진출했다. 특히 태국에서는 전 세계 국가 중 가장 먼저 ‘비비고 볶음면’을 선보였다.

CJ제일제당 관계자는 “태국 1위 기업과의 파트너십을 바탕으로 현지 사업 성장의 획기적 발판을 마련하게 됐다”며 “K-푸드 글로벌 개척자로서 다양한 협력을 통해 ‘신영토 확장’을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 CJ제일제당의 해외 식품사업 매출은 2019년 3조1540억원에서 지난해 5조5814억원으로 5년간 77% 성장했다. 올해 3분기 누적 기준 해외 매출은 4조3천123억원이다. 전체 식품 매출에서 차지하는 비중도 절반을 넘어섰다.