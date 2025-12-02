128강서 이희진에 승부치기 ‘진땀승’ 이상대·강민구·팔라손도 64강 합류

[헤럴드경제=조용직 기자] 종아리 부상을 당했던 ‘슈퍼맨’ 조재호(NH농협카드)가 복귀전에서 진땀승을 거뒀다.

1일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 25-26시즌 8차투어 하림 PBA-LPBA 챔피언십 PBA 128강에서 조재호(NH농협카드)가 이희진을 상대로 승부치기 끝에 승리를 거뒀다.

조재호는 지난 11월 종아리 부상을 당해 팀리그 4라운드에 출전하지 못했다. 이날 오랜만에 경기에 출전한 탓인지 다소 감각을 찾는 데 애를 먹었다. 세트 1-2로 끌려가던 조재호는 4세트 12이닝 15:9로 승리하면서 승부치기로 향했다. 선공인 이희진의 3점을 보고 들어간 조재호는 뱅크샷 2방으로 4-3으로 승리해 안도의 한숨을 쉬었다.

‘헐크’ 강동궁(SK렌터카)은 정찬국을 상대로 세트 3-1 승리를 거뒀고, 팀리그 4라운드 MVP 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)와 김준태(하림)도 3-0 완승을 거두고 64강에 진출했다. 이상대와 강민구도 진출자 명단에 이름을 올렸다.

여성부 LPBA 부문에선 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비, 김민아, 김세연 등이 16강 진출에 성공했다.