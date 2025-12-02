주요 화면 글자 20% 확대·금융 용어 한글 표기 등 주문·이체 프로세스 단순화 및 사기 대응 기능 강화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한투자증권은 고령자와 초보 투자자를 위한 특화 서비스 ‘간편모드’를 모바일트레이딩시스템(MTS)에 새롭게 도입했다고 2일 밝혔다.

해당 기능은 금융당국의 고령자 금융서비스 접근성 강화 가이드라인을 반영해, 투자 경험이 많지 않은 고객도 MTS를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다.

구체적으로는 ‘간편모드’에 고객이 가장 많이 사용하는 관심종목, 현재가, 주문, 잔고, 이체 화면이 우선 적용됐다. MTS 홈 화면에서 한 번의 설정만으로 간편모드를 손쉽게 켜거나 끌 수 있어, 사용 상황에 따라 즉시 전환 가능하다.

신한투자증권은 이용자 인터페이스(UI)·경험(UX) 설계 단계부터 가독성과 정보 이해도 향상에 집중했다고 설명했다. 기존 화면 대비 글씨 크기를 최소 20% 이상 확대하고, ‘USD’, ‘JPY’와 같은 영어 기반 금융 표기를 ‘미국 달러’, ‘일본 엔’ 등 한글로 표기해 직관적으로 이해할 수 있도록 했다.

거래 과정에서도 고객의 불편을 최소화했다. 가장 중요하지만 실수하기 쉬운 주문 화면은 ‘간편 주문’ 기능을 별도로 구성해 필수 정보만 보기 쉽게 재배치 하고 입력단계를 줄였다. 절차가 복잡한 이체 업무는 진행 단계와 남은 절차를 시각적으로 표시해 혼란을 줄였으며, 금융사기 예방을 위해 MY홈 화면에 ‘사고신고 바로가기’ 메뉴를 배치해 이상 거래 의심 시 즉시 신고할 수 있도록 했다.

한일현 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 “이번 간편모드는 단순 UI 변경이 아니라, 고객의 관점에서 금융 플랫폼을 처음부터 다시 설계한 서비스”라며 “출시 이후 고객 반응과 제안을 기반으로 적용 화면과 기능을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

신한투자증권은 향후 간편모드를 투자자 유형별 맞춤형 UI 기반 서비스로 발전시키고, 금융 소비자의 디지털 사용성을 높이는 플랫폼 혁신을 지속해 나갈 계획이다.