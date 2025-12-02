ZK모빌리티 등 4개 파트너사 협력 중국 항저우 본사에서 계약 체결식

[헤럴드경제=권제인 기자] 지리 홀딩 그룹의 전동화 모빌리티 브랜드 지커가 한국 시장 내 차량 판매 및 서비스를 담당할 파트너사와 딜러 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

지커는 중국 항저우에 위치한 지커 타워에서 에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티 4개 파트너사와 ‘딜러 계약 체결식’을 최근 진행하고 한국 시장 진출을 공식화했다.

지커 타워에서 진행된 딜러 계약 체결식에는 파트너사의 대표를 포함한 주요 임원진과 알렉스 난 지리자동차 인터내셔널의 최고경영자(CEO), 천 위 지커 부사장, 제프 차오 지커 동아시아 총괄, 임현기 지커 코리아 대표 등이 참석했다.

지커는 이번 딜러 계약 체결식을 시작으로 프리미엄 브랜드에 걸맞는 딜러 네트워크 구축과 서비스 제공을 위한 토대를 마련해 나간다는 계획이다. 지커와 계약을 맺은 4개 파트너사들은 지커와 함께 한국 소비자들을 위한 최적의 제품 구성과 맞춤화된 서비스 등을 제공하기 위해 긴밀하게 협력해 나갈 예정이다.

딜러 계약 체결식 이후 참석자들은 항저우 인근 닝보시에 위치한 지커 인텔리전트 팩토리에서 지커의 첨단 기술력을 확인하는 시간을 가졌다. 지커 인텔리전트 팩토리는 인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇 등 첨단 제조 공정과 기술을 통합한 스마트 팩토리다. 또한, 참석자들은 국내에서 판매될 지커의 주요 차량을 직접 시승하며 수준 높은 전동화 및 자율주행 기술을 직접 체험했다.

천 위 부사장은 “전 세계에서 가장 까다로운 기준을 갖고 있는 대한민국 소비자들에게 프리미엄 전동화 브랜드 지커를 소개할 기회를 마련하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “향후 대한민국에 지커가 성공적으로 론칭될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다”고 밝혔다.

임현기 대표는 “국내 수입차 시장에서 프리미엄 브랜드를 오랜 시간 성공적으로 운영한 노하우를 갖춘 파트너사와 딜러 계약을 체결할 수 있어 기대가 크다”며 “파트너사들과 함께 국내 소비자들의 기대치에 부응할 수 있는 제품과 서비스를 준비하기 위해 노력하겠다”고 말했다.