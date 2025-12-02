드라마 속 ‘반포 리버팰리스’ 신검단 로열파크씨티Ⅱ에서 촬영

[헤럴드경제=서정은 기자] “전세겠지, 전세여라…(김 부장, 전세가격 38억원 확인 뒤 입 가리며) 헉”

드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’가 인기를 끄는 가운데 극 중 김낙수 부장의 라이벌인 도진우 부장이 거주하는 ‘반포 리버팰리스’의 배경지에 관심이 모아지고 있다. 극 중 전세가격만 38억원에 달하는 설정으로 나온 이 곳은 반포가 아닌 인천 서구 소재 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’다.

실제 배경지인 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 1500세대로 구성됐으며, 검암역 로열파크씨티Ⅰ와 함께 총 6305세대로 공급됐다. DK아시아는 민간 최대규모 프리미엄 리조트 도시를 표방하며 인천 최초의 ‘선시공 후분양’ 브랜드 대단지로 이곳을 선보였다.

현재 84㎡(이하 전용면적) 기준 분양가는 6억원대다. 드라마 속 반포 리버팰리스 전세가의 6분의 1 수준에 불과하다.

이 곳은 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스 등으로 인근 단지와 차별화를 꾀했다. DK아시아는 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과 업무 협약을 체결, 입주민들을 위한 의료 서비스도 강화했다. 이를 기반으로 입주민들은 국내 최초로 다이렉트 대면 의료서비스를 통해 진료, 예약 등을 누릴 수 있다.

단지 바로 옆에 있는 주택전시관도 드라마 인기에 덩달아 관심을 끌고 있다. 주택전시관은 DK아시아가 조성 중인 3만6500세대 규모의 ‘로열파크씨티’의 비전과 브랜드 철학을 볼수 있다. 전시관에는 대형 반얀트리 나무, 3층 높이의 계단, 초대형 모형도가 설치돼있다. 모형도에는 인천 서북부의 미래 청사진으로 꼽히는 ‘에코메타시티’ 계획도 전시돼있다.

전시관에서는 주말 사전 예약 방문객을 대상으로 프리미엄 리조트 도시 투어 프로그램을 운영한다. 신세계푸드가 운영하는 삼식 서비스, 로열 시네마 라운지, 복층 인도어 골프장 체험, 피트니스 체험 등을 마련했다. 이밖에도 단지를 누리는 무궤도 기차 ‘로열 트레인’은 물론 호텔급 로열 뮤직룸 서비스, 스크린 스포츠, 인천 최초의 테라스형 로열 스카이라운지도 방문할 수 있다.

울창한 고급 수목과 수경시설이 어우러진 조경도 단지 내에서 즐길 수 있는 볼거리다. DK아시아는 삼성물산 리조트 부문과 협업해 조경을 설계했다. 38%에 달하는 부지를 조경 공간으로 채웠으며, 묘목 대신 성목을 활용해 풍성한 경관을 구현했다. 입주민 제안으로 시작된 13만8000㎡ 규모의 메밀꽃밭과 ‘황토 십리길’도 눈길을 끈다.

한편 DK아시아는 왕길1구역(4619세대, 50만㎡)과 검단5구역(3851세대, 42만㎡) 등에서도 추가 공급을 준비하며 ‘프리미엄 리조트’ 도시를 속도감있게 만들 방침이다.