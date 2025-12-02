종로 맞춤형 악취저감사업 추진… 저감장치 설치, 개인하수처리시설 점검, 정화조 관리자 교육 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 서울시의 2025년 하수악취저감 추진실적 평가에서 ‘우수구’로 선정되며 4년 연속 기관 표창을 받았다.

이로써 구는 체계적인 악취 저감 정책을 바탕으로 하수 환경 개선을 선도하는 자치구로 자리매김했다.

이번 평가는 2024년 10월부터 2025년 9월까지 서울시 25개 자치구별로 추진한 하수악취저감 관련 3개 분야 10개 항목을 기준으로 진행됐다.

종로구는 올해 3월 종합 추진계획을 수립하고 전담팀을 중심으로 분기별 전략 회의를 열어 주요 과제의 이행 여부를 점검했다. 또한 관련 민원이 반복되는 지역을 대상으로 서울시와 합동 조사를 열고 원인을 분석했다.

악취차단장치는 맨홀 및 빗물받이에 819개 설치했으며 1개소에 악취저감시설을, 6개소에는 정화조 악취저감시설을 설치했다. 476건의 정화조 시설을 지도·점검해 관리 역량을 강화하고, 정화조 관리자 대상 교육도 병행해 악취 예방 기반을 확충했다.

정문헌 구청장은 “4년 연속 우수 자치구 선정은 주민이 체감하는 쾌적한 도시 환경을 만들기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 실효성 있는 악취 저감 정책을 추진해 더 깨끗한 종로를 만들겠다”고 밝혔다.