[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]대구·경북 사회복지공동모금회는 대한민국 대표 연말연시 이웃사랑 성금모금 운동인 ‘희망 2026 나눔 캠페인’을 내년 1월 31일까지 62일간 펼친다.

대구사회복지공동모금회는 1일 캠페인의 본격적인 시작을 알리는 희망 2026 나눔캠페인 출범식을 대구 국채보상운동기념공원 화합의광장에서 가졌다.

이날 행사에는 김정기 대구시장 권한대행, 신홍식 대구사랑의열매 회장, 이만규 대구시의회 의장, 강은희 대구시교육감, 박윤경 대구상공회의소 회장 등이 참석했다.

대구사랑의열매는 ‘행복을 더하는 기부 기부로 바꾸는 대구’를 올해 캠페인 슬로건으로 내걸고 캠페인 목표액을 지난해와 동일한 106억2000만원으로 설정했다.

사랑의 온도는 모금액 1억620만원이 모일 때마다 1도씩 오른다. 사랑의 온도탑은 대구 동성로 입구광장(옛 중앙치안센터 앞 분수대)에 설치됐다.

대구사랑의열매 홈페이지에서도 실시간으로 모금 현황을 확인할 수 있다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “올해도 따뜻한 기부 문화를 이어갈 수 있도록 시민 여러분께서 적극적으로 힘을 모아주시길 부탁드린다”고 했다.

경북사회복지공동모금회도 이날 경북도청 앞마당에서 ‘희망 2026 나눔 캠페인’ 출범식과 사랑의 온도탑 제막식을 했다. 이번 캠페인은 ‘행복을 더하는 기부! 기부로 바꾸는 내일!’을 슬로건으로 내년 1월 31일까지 62일간 모금액 176억7000만원을 목표로 진행된다.

출범식에서는 김학홍 경북도 행정부지사, 박성만 경북도의회 의장, 임종식 경북도교육감, 권광택 경북도의회 행정보건복지위원장, 전우헌 경북사회복지공동모금회장, 이진복 도 사랑의열매 나눔봉사단장 등 내빈 50여명이 참석했다.

경북농협, IM뱅크, 경북개발공사 등 기관들과 이진복 경북 사랑의열매 나눔봉사단장, 경북도 어린이집 연합회 아동 등이 캠페인에 참여했다.

전우헌 경북사회복지공동모금회 회장은 “도민 여러분의 따뜻한 마음이 어려운 이웃에게 실질적으로 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이번 나눔캠페인은 단순 성금 모으는 것을 넘어 어려운 이웃에게 따뜻한 희망을 전달하는 기적의 씨앗이 될 것“이라며 ”모두가 행복한 경북이라는 기적을 만들어 갈 수 있도록 도민 여러분의 따뜻한 관심과 적극적인 참여 부탁드린다”고 말했다.