2021년 이후 꾸준한 선행 지속 “팬-스타, 선한 영향력 선순환 구조”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 가수 영탁의 팬모임 ‘산탁클로스’가 동절기를 앞두고 난방이 어려운 취약계층을 위해 연탄 3000장을 기부했다.

산탁클로스는 1일 비영리단체 밥상공동체 연탄은행에 기부금을 전달하며 “겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 가정에 작은 도움이 되길 바란다”고 밝혔다. 연탄은행은 이 기부가 즉시 도움이 필요한 가구로 전달될 예정이라며 감사의 뜻을 전했다.

산탁클로스는 2021년을 기점으로 꾸준한 사회공헌 활동을 이어왔다. 그동안 독거 어르신을 위한 효잔치, 조손가정 식재료 지원, 사이버폭력 피해 학생 지원 , 자립준비청년 돕기, 교통약자 이동 편의시설 확충, 취약계층 식사지원 사업 후원, 유기견 보호 단체 사료 기부 등 다양한 분야에서 연중 기부와 봉사를 지속해왔다. 팬덤 활동을 넘어 선한 영향력을 실천하는 선행 사례로 여러 차례 주목받은 바 있다.

가수 영탁의 활발한 활동 역시 팬들의 자발적 기부와 선행에 힘을 실어주고 있다.

영탁은 최근 KBS2 예능 프로그램 ‘개는 훌륭하다’ 에 새롭게 합류해 ‘교무부장’ 역할을 맡아 첫 고정 MC 도전임에도 시청자들에게 친근함과 안정적인 진행을 선보이고 있다. 반려견에 대한 진심 어린 태도로 시청자들로부터 긍정적 평가를 받고 있으며, 프로그램의 교가도 직접 작사, 작곡해 참여도를 높였다.

또한 영탁은 전국투어 콘서트 ‘TAK SHOW 4’를 통해 팬들과 꾸준히 만나고 있으며, 2026년 1월 9일부터 11일까지 서울 잠실실내체육관에서 앵콜 공연을 펼친다고 산탁클로스 팬클럽은 전했다.

영탁의 꾸준한 팬서비스와 긍정 에너지가 팬들의 자발적 지역사회 참여로 이어지고, 다시 이러한 활동이 영탁의 브랜드 가치를 높이는 ‘선한 영향력의 선순환’ 구조의 형성으로 팬덤과 아티스트 상호작용의 바람직한 사례로 평가된다.

산탁클로스는 “앞으로도 영탁의 긍정적 메시지에 공감하는 팬들과 함께 꾸준한 기부 및 봉사 활동을 이어가겠다”면서 “우리 이웃 모두 따뜻한 겨울 나기를 바란다”는 뜻을 전했다.