공식 종목 편입 이후 첫 월드컵 결승 진출

[헤럴드경제=정호원 기자] 14살 스케이트보드 선수 신지율(삼랑진중)이 세계 스케이트보드 월드컵에서 4위에 올라 대한민국 역대 최고 성적을 거뒀다.

2016년 스케이트보드가 대한롤러스포츠연맹의 공식 종목으로 편입된 이후 한국 선수가 스케이트보드 월드컵에서 결승에 진출한 것은 이번이 처음이다.

신지율은 지난달 30일 일본 후쿠오카현 기타큐슈에서 끝난 월드 스케이트보드 투어(WST) 기타큐슈 스트리트 2025에서 이부키 마쓰모토, 유메카 오다(이상 일본), 클로에 코벨(호주)에 이어 4위를 차지했다.

국제대회에 처음 출전한 신지율은 여자부 58명이 경쟁한 예선에서 3위로 준결승에 진출했고, 5위로 결승전에 올랐다. 결승전에는 8명의 선수가 나서 각각 3번의 런(Run)과 트릭(Trick)을 펼치며 이 중 가장 좋은 점수의 런과 트릭 합산해 순위를 가린다. 신지율은 런에서는 72.38점으로 최종 1위를 차지한 이부키(73.26점)에 이어 2위에 올랐지만, 트릭에서 82.46점으로 6위를 기록해 종합 4위를 차지했다.

국제연맹 월드 스케이트 사무국은 “이번 월드컵에서 가장 인상적인 신인은 한국의 신지율이었다”며 “3위와의 격차가 1점도 채 되지 않은 성적으로 대회를 마쳤다”라고 놀라움을 표했다.

대표팀의 신정혁 감독은 “이번 대회를 통해 한국 스케이트보드 선수들의 잠재력과 가능성을 확실히 확인했다”며 “앞으로 선수들이 더 강한 정신력으로 공격적인 스케이트보딩을 펼칠 수 있도록 훈련에 매진하겠다”고 밝혔다.

김경석 대한롤러스포츠연맹 회장은 “이번 대회에서 매우 고무적인 결과를 내 메달 그 이상 값진 성과를 얻었다”며 “올림픽 출전과 메달 획득을 위해서는 제대로 된 경기장 하나 없는 현실을 반드시 바꿔야 하고, 내년 아시안게임을 대비해 여자 대표선수도 남자 선수와 동등하게 정원을 늘릴 필요가 있다”고 말했다.