전반기 이어 올해 두 번째 금융연수 금융교육 수요 증가 반영 강사 양성

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 2일부터 5일까지 나흘간 국방부 직할부대 등의 재정 담당자를 대상으로 후반기 국방 재정 담당자 금융연수를 실시한다고 밝혔다.

금감원은 군 자체 금융교육 활성화를 위해 2012년부터 군 재정장교로 대상으로 진행해 온 금융연수를 군무원 등 재정 담당자로 확대해 운영 중이다. 연수 횟수도 연 2회로 늘렸다.

연수는 저축·투자·신용·보험·금융사기 대응 등 금융의 이해와 서민금융지원제도, 채무조정제도, 재무설계, 가상자산 관련 교육 등으로 구성됐다.

연수 수료자 중 희망자에 대해 금융교육강사 인증심사를 실시해 합격자에게 금감원장 명의의 군장병 금융교육강사 인증서를 수여한다.

금감원 관계자는 “최근 월급 인상, 휴대폰 사용 등 군장병의 복무환경 변화로 자산관리 방법, 금융사기 예방 등 교육 수요가 증가했다”며 “재정 담당자가 금융교육을 받기 어려운 군장병에게 교육을 제공해 군장병의 금융에 대한 이해도를 높이고 금융 관련 애로사항이 있는 군장병에게 금융상담을 적시에 제공해 실질적 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.