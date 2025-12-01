결정사 듀오, 미혼여성 1000명 설문 ‘젊은 척’ 33%, ‘세대차’ 30% 등 이유

[헤럴드경제=한지숙 기자] 젊은 미혼 여성 절반 이상이 이른바 ‘영포티(Young+Forty)’와의 연애를 꺼려한다는 설문 조사 결과가 나왔다.

영포티는 트렌드에 민감하고 젊은 감각을 유지하며 사는 40대를 일컫는다. 처음에는 마케팅 용어로 등장했지만, 최근에는 ‘나이에 어울리지 않게 젊은 척하는 중년’으로 희화화하는 이미지가 더해졌다.

1일 결혼정보회사 듀오가 지난달 14~19일 25~34세 미혼 여성 1000명을 대상으로 설문을 진행한 결과에 따르면 응답자의 57%가 “영포티 남성과의 연애가 망설여진다”고 답한 것으로 나타났다.

가장 큰 이유는 ‘젊은 척하거나 나이를 부정하려 할 것 같다’가 33%로 가장 많았다. 이어 ‘세대 차이 때문에 대화가 잘 안 맞을 것 같다(30%)’, ‘권위적인 태도를 보일 것 같다(25%)’ 등이 뒤를 이었다.

영포티 남성에 대한 전반적 인식에서도 부정적 평가가 우세했다. 응답 여성 중 44%는 영포티 남성을 ‘권위적’이라 느낀다고 답했고, 40%는 ‘세대 차이를 크게 체감’한다고 응답했다. ‘외모나 분위기가 올드해 매력이 떨어진다’는 비율도 35%였다.

듀오는 “실제 경험보다 사회적 이미지와 고정관념으로 판단하는 경향이 반영된 결과”라고 설명했다.

긍정적 요인을 언급한 응답도 적지 않았다.

영포티 남성의 긍정적인 면으로는 경제적·사회적 안정성을 장점으로 본 비율이 39%로 가장 높았으며, ‘외모·자기관리 수준’(31%), ‘책임감·진지한 태도’(14%) 등이 꼽혔다.

연령별 평가 차이도 뚜렷했다. 30~34세 여성의 영포티 긍정 인식은 17%로, 25~29세(11%)보다 높았다. 결혼 가능성을 긍정적으로 본 비율 역시 25~29세는 11%였지만 30~34세는 26%로 두 배 이상 높게 나타났다.

영포티 남성과 자연스럽게 만날 수 있는 경로로는 ‘직장·업무 관계’가 56%로 가장 많았고, ‘취미·동호회 활동(16%)’, ‘온라인 커뮤니티·SNS(16%)’가 뒤를 이었다.

직장 중심의 관계는 연애로 이어지기 어렵다는 시각도 있으나, 반대로 소개팅 같은 사적 만남에서는 영포티 남성의 안정성과 진지함이 두드러져 관계 형성이 더 순조로운 사례도 많았다는 분석이 나왔다.