개소 기념 국제 심포지엄 통해 글로벌 의사과학자 교육 허브로 비상

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 고려대학교 의과대학(학장 편성범)이 지난 11월 21일(금) 미래 의학을 선도할 의사과학자 인재 양성을 목적으로 한 ‘고려대학교 의사과학자 양성사업단(KU-MSTP)’ 국제 심포지엄 및 개소식을 성황리에 개최했다. 이번 행사를 통해 고려대 의대는 기초과학과 임상의학을 연결하는 의사과학자 양성 체계 확립을 본격화하며, 글로벌 연구 협력 네트워크 확대에 나선다.

이번 국제 심포지엄에는 미국 아이비리그인 예일대학교 바바라 카지미에르차크(Barbara Kazmierczak) 교수와 컬럼비아대학교 앤서니 페란테(Anthony Ferrante) 교수가 연자로 초청됐다. 특히 예일대 의과대학과 고려대 의대는 최근 공동포럼과 연구·교육 협약을 체결하며 신뢰 관계를 공고히 하고 있다. 예일대 낸시 브라운(Nancy Brown) 의과대학 학장은 그간 교류에서 고려대 의대의 의사과학자 양성 체계와 연구 경쟁력을 높게 평가하며, 공동 교육 모델을 구축하자는 의지를 밝힌 바 있다. 이러한 흐름 속에서 예일대 의사과학자 양성 프로그램(MSTP) 책임자 바바라 카지미에르차크 교수의 이번 방한과 심포지엄 참여가 이어지며 양교의 협력이 한층 강화됐다.

이어 NASA 파티 카루이아(Fathi Karouia) 박사, 홍콩대학교 존 니콜스(John Nicholls) 교수 등 세계 석학들이 대거 참석했으며, 한국보건산업진흥원 송태균 바이오헬스혁신본부장, 서울의대 김종일 교수(한국의사과학자협회 회장), 연세의대 이민구 MSTP 단장 등 국내 연구정책 기관 주요 인사가 자리를 함께했다.

프로그램은 바바라 카지미에르차크 교수의 기조 강연과 ▲의사과학자 양성 교육 모델 ▲감염병 및 염증 ▲우주 의학 ▲비만·대사질환 ▲고려의대 젊은 의사과학자 발표 세션(KU Physician-Scientist Data Blitz) 등 총 다섯 개 세션으로 구성되었으며, 분야별 첨단 연구성과와 의사과학자 양성 전략이 공유됐다. 개소식에서는 의사과학자 양성사업단의 출범을 공식적으로 알리는 현판 제막식이 진행되며 사업단의 본격적인 운영 시작을 선언했다.

고려대학교 의사과학자 양성사업단 전주기 과정별 책임 교수진은 △학부과정 지원사업 책임자 최원석 교수 △전공의과정 지원사업 책임자 김현수 교수 △전일제 박사과정 지원사업 노지훈 교수 △박사후 연구성장 지원사업 책임자 황선욱 교수이다. 각 교수진은 실질적 실행 주체로 나서 학생 선발부터 연구 및 임상 연계, 해외 연구 펠로우십, 경력 개발까지 이어지는 전주기 의사과학자 육성 시스템의 각 과정을 유기적으로 운영하고 있다.

이번 학술 행사를 총괄한 KU-MSTP 노지훈 부단장은 고려대 의대 생리학교실 교수이자 고대안암병원 신경과 교수로 “고려대학교 의과대학은 6년제 학제 개편을 앞두고 의사과학자 양성을 위한 커리큘럼과 장학금 지급을 포함한 혁신을 앞두고 있다”며 “젊은 의학도들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

KU-MSTP 사업단장 고려대 의대 김현수 교수는 “의료의 도약을 위해서는 임상 현장의 질문을 연구로 전환해 혁신적 해결책을 제시할 수 있는 의사과학자의 역할이 필수적”이라며 “이번 개소식은 한국형 의사과학자 육성 생태계를 구축하기 위한 중요한 첫 출발이며, 고려대 의대가 중심이 되어 국제 연구 네트워크와 교육 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

편성범 고려대학교 의과대학장은 “우수한 의사과학자 양성에 가장 중요한 것 중 하나는 따를 수 있는 롤모델의 여부”라며 “고려대학교는 기초의학교실에 근무하는 전문의들을 포함해 다양한 형태의 M.D.-Ph.D. 과정의 구축을 위한 지원을 아끼지 않고 있으며, 특히 젊은 의사과학자들에게도 예일대 및 존스홉킨스대와의 협력관계를 통한 박사과정 및 연구기회를 부여하고 있고 이들이 새로운 후배들을 적극적으로 이끌 수 있도록 지원하고 있다”고 강조했다.

한편, 고려대학교 의과대학은 KU-MSTP를 통해 전주기 의사과학자 양성 체계를 정착시키고, 국제 공동연구·교육 프로그램과 연구 펠로우십을 순차적으로 확대할 예정이다. 아울러 국제 심포지엄, 해외 석학 초청 세미나, 다기관 공동 포럼을 정례화해 국제 연구 네트워크 강화를 목표로 하고 있다.