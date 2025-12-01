경찰청 국수본, 1일 특별수사본부 구성 3대 특검 마무리 못 한 사건 이어서 수사

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 특별수사본부를 구성하고 3대 특검에서 마무리하지 못한 사건을 이어받아 수사한다.

경찰청 국가수사본부는 지난달 28일 자로 순직해병 특검으로부터 미완료 수사 사건을 인계받았다고 1일 밝혔다.

이에 따라 경찰청은 이날부터 수사 독립성과 공정성이 보장된 특별수사본부를 발족하고 3대 특검 인계 사건에 대한 수사를 진행한다.

경찰청은 수사본부 설치 및 운영 규칙 제27조 등에 따라 경찰 수사심의위원회 의결을 거쳐 김보준 안보수사심의관(경무관)을 특수본부장으로 임명하고 수사를 이어갈 방침이다. 향후 특수본부장은 그 직무에 있어 독립적으로 수사하고 국가수사본부장에게 수사 결과를 보고할 예정이다.

우선 지난달 28일 수사 기간이 만료된 순직해병 특검에서 인계한 사건을 담당하는 수사팀을 구성한 뒤 나머지 특검(내란 특검·김건희 특검)의 수사 기간이 만료되는 시점에 맞춰 추가로 수사팀을 구성할 계획이라고 경찰청은 밝혔다. 이에 오는 12월 말까지 내란 특검과 김건희 특검 사건도 차례대로 인계받을 예정이.