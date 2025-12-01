울산 지역 경기 회복세 ‘뚜렷’ 소상공인 BSI(경기동향지수) 상승률 ‘전국 최고’ 지역사랑상품권 확대 등 효과

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 소상공인들이 체감한 경기동향지수(BSI)에서 전국 최고 수준의 상승률을 기록하는 등 지역 경제 회복세가 뚜렷한 것으로 나타났다.

1일 중소벤처기업부가 발표한 10월 지역별 체감 소상공인 경기동향지수(BSI) 자료에 따르면, 울산은 81.3으로 전월 대비 전국 평균 상승 폭(2.5p)의 6배가 넘는 15.2p의 최고 상승률을 기록했다. 11월 지역별 전망 소상공인 경기동향지수(BSI) 역시 93.8로 전월 대비 19.8p의 최고 상승폭을 보였다.

소상공인 경기동향지수(BSI)는 중소벤처기업부가 매달 소상공인과 전통시장을 대상으로 실제 경기 체감을 지표화해 발표하는 수치다.

이러한 실적은 울산시가 추진한 ▷지역사랑상품권 ‘울산페이’ 정책 확대 ▷안정적 금융 지원 ▷맞춤형 경영 지원 등 ‘3박자 정책’이 정부 소비 쿠폰 정책과 결합해 동반 상승 효과를 낸 결과로 분석된다.

울산시는 울산상공회의소와 함께 지난 9월부터 소상공인과 전통시장 살리기를 위한 ‘지역상품권 구매 캠페인’을 전개해 기업, 근로자, 공공기관이 참여하면서 18개사가 91억원의 지역상품권을 구매하는 성과를 거두었다.

울산페이 적립금(캐시백) 비율과 월 한도를 연초 7% 20만원에서 6월 20일부터 10% 50만원, 9월부터는 13% 30만원으로 확대·조정해 소비 활성화를 유도했다.

또 착한가격업소와 전통시장 내 울산페이 가맹점 이용 시 5% 추가 환급 혜택, 산불 특별재난지역으로 지정된 울주군 지역에 대해 7~10% 특별지원, 코리아그랜드페스티벌 기간 5% 특별할인 등 총 279억원의 울산페이 발행 예산을 확보해 소비를 진작했다.

이에 따라 지난 6월 적립금 확대 이후 울산페이 가맹점 수는 2000개소, 사용자 수는 4만명 증가했다. 하루 평균 사용액도 2배나 증가했다.

이와 함께 울산신용보증재단이 신용보증을 제공하고 시중은행이 실제 대출을 실행하는 방식의 ‘소상공인 희망든든 특례보증’도 신설했다.

또 19억원의 예산으로 소상공인 대상 경영환경 개선, 디지털 전환, 맞춤형 상담(컨설팅) 및 교육 등으로 소상공인을 지원하고 소상공인 고용보험료 지원, 노란우산 희망장려금 등 경영부담 완화정책을 시행했다.

울산시 관계자는 “시민들의 적극적인 소비 참여가 지역경제 회복의 원동력인 만큼 앞으로도 다양한 소상공인 지원정책을 시행해 나가겠다”고 밝혔다.