내년 1월 2일~2월 28일 인천·부산 각 주 2회 운항

이랜드파크의 해외 호텔&리조트 법인 마이크로네시아 리조트(MRI)는 겨울철 성수기를 맞아 내년 1월 2일부터 2월 28일까지 인천과 부산에서 출발하는 사이판 단독 전세기를 운항한다고 밝혔다.

전세기는 인천과 부산 두 곳에서 주 2회 뜬다. 인천~사이판 노선은 티웨이항공을 통해 1월 2일부터 2월 27일까지 월·금요일 운항한다. 부산~사이판 노선은 에어부산을 통해 1월 7일부터 2월 28일까지 수·토요일 출발한다. MRI가 운영하는 켄싱턴호텔 사이판(사진), PIC 사이판, 코럴 오션 리조트 사이판은 내년 2월까지 가족 맞춤 패키지를 선보인다. MRI가 운영하는 호텔과 리조트에서 고객이 선호하는 시그니처 콘텐츠를 골라 담았다. 켄싱턴호텔 사이판은 키즈 전용 객실과 관광 프로그램을 결합한 ‘키즈 올인클루시브’ 상품을 준비했다. PIC 사이판은 워터파크와 마나가하섬 투어를 결합한 ‘시그니처 올인클루시브’를 선보인다. 코럴 오션 리조트 사이판은 18홀 라운딩과 시내 관광을 묶은 ‘골투(Golf+Tour) 패키지’로 휴양과 레저를 제공한다. 정석준 기자