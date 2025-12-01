포스코이앤씨가 ‘아틀리에 에디션’(사진)으로 헤럴드경제 ‘살고싶은집 2025’ 디자인 대상을 수상했다.

건설사 최초의 하이엔드 인테리어 상품인 아틀리에 에디션은 유명 디자이너인 양태오 작가의 디자인을 마감재부터 가구, 조명 등까지 풀 패키지로 적용한 상품이다.

작가 고유의 디자인 철학을 반영한 완성형 주거공간 상품으로, 포스코이앤씨의 하이엔드 아파트 브랜드인 오티에르의 정체성을 확보했다는 평가를 받았다. 아틀리에 에디션은 선택 조합이 아닌 작가의 완성된 작품으로 공간을 소유할 수 있다는 장점이 있다. 입주자는 작가 고유의 미학적 감성 몰입을 경험할 수 있으며, 작가 고유의 한국적 미학의 동시대적 재해석과 자연 본연의 질감과 색상을 표현했다.

디자인 완성도를 위한 가구, 스피커, 설비 등의 숨겨진 디테일도 적용했을 뿐 아니라 시선의 흐름에 따라 벽체, 가구, 조명 등이 연결될 수 있는 미학을 연출했다. 집 안에 들어가는 냉장고, 오븐, 식기세척기, 와인셀러 등도 모두 하이엔드 빌트인 가전으로 구성했다.

아울러 침실을 활용한 티룸과 다이닝룸, 요가룸 등 라이프스타일 공간을 개발했으며 냉방 디퓨저 일체형 라인 조명, 요가룸 금속 포인트 천정, 문선 없는 문, 프레임 없는 샤워부스, 석재 욕조 등 디테일도 개발해 주목 받았다.

한국적 모티브가 적용된 주방가구와 자녀 침실 일체형 가구, 파우더장, 안방 침대 일체형 수납가구 등도 아틀리에 에디션에 포함됐다. 포스코이앤씨는 양태오 작가가 운영하는 ‘태오양 스튜디오’와 아틀리에 에디션에 대한 공동 저작권 등록을 진행 중이며, 향후 오티에르 분양 단지에 적용할 예정이다.

내년에는 고객이 직접 경험할 수 있는 팝업 전시와 실물 체험공간도 운영할 계획이다.

홍승희 기자