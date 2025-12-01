[헤럴드경제=김주리 기자] 국민의힘 내에서 계엄 사과 여부와 윤석열 전 대통령 부부를 둘러싼 당내 공방이 격해지는 가운데 배현진 의원이 또 한 번 강도 높은 메시지를 던졌다.

배 의원은 지난달 30일 자신의 페이스북에 “선출직도 아니고 아무 권한도 없는, 본인 말대로 ‘아무것도 아닌’ 그저 남편운만 좋았던 한 민간인이 권력을 좇는 자들에게 뇌물을 받고 분수와 이치에 맞지 않은 사고를 줄줄이 친 천박함을 천박하다 했을 뿐”이라며 “여기에 긁혀 발작하는 희한한 자들이 있다”고 밝혔다. 그는 김건희 여사가 과거 특검 출석 당시 스스로를 “아무것도 아닌 사람”이라고 표현한 것을 언급한 것으로 보인다.

배 의원은 이어 “윤어게인당을 만들려다 여의치 않자 슬그머니 국민의힘에 입당해 회복의 골든타임을 놓치게 하는 어디서 굴러 들어온 지질한 장사치들도 있다”며 일부 인사들을 겨냥했다.

그러면서 “법치·원칙·상식·합리만이 보수 정치의 정수가 될 수 있다. 곪은 상처는 씻어내고 가야 한다”며 “어제오늘 게거품 물었던 이들에게 귀국 인사”라고 썼다.

앞서 배 의원은 전날 “계엄과의 결별”을 주장하면서 윤 전 대통령과 김 여사를 직격했다. 그는 “왕이 되고 싶어 감히 어좌에올라앉았던 천박한 김건희, 그리고 그를 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야 한다”고 주장했다.

윤 전 대통령 측 변호인단은 강하게 반발했다. 김계리 변호사는 사회관계망서비스(SNS)에 “도대체 누가 누굴 보고 ‘천박’ 운운하는지 글 수준을 보고 피식했다”고 했고, 유정화 변호사는 “기본적인 무죄 추정 원칙도 모르는 사람”이라며 “구치소에서 병세가 악화되는 전 영부인에게 ‘천박’이라는 단어를 아무렇지 않게 쓰는 사람이 수년간 의원직을 유지하고 있다는 게 안타깝다”고 비판했다.