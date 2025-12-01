국내 주식·채권 간 50대 50 효율적 자산배분 목표수익 +7%, 손실관리 –7% ‘안정적 타겟 관리’

[헤럴드경제=김유진 기자] KB자산운용은 1일 KB국민은행과 손잡고 변동성 국면에서 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 설계한 목표전환형 펀드를 선보인다고 밝혔다.

이 상품은 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)에 50% 미만, 채권형 ETF에 50% 이상 투자하는 혼합 전략을 바탕으로, 주식 상승 시 수익을 추구하면서도 채권 투자를 통해 안정적 이자 수익을 확보하는 구조다.

펀드는 목표수익률 +7%, 손실제한 –7% 범위 내에서 운용되는 타깃 관리 전략을 적용해 시장 변동에 유연하게 대응하도록 설계됐다.

투자 대상은 코스피200 등 시장 대표지수를 중심으로(약 30%), 모멘텀이 강한 섹터·테마 ETF(약 20%)에 분산해 적극적으로 초과수익을 노린다. 동시에 국내 단기채 ETF 등 우량 채권에 약 50% 투자하며 전체 포트폴리오의 안정성을 높였다.

펀드 수익률이 +7% 목표에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 채권 재간접형 펀드로 전환한다.

반대로 주식시장 하락으로 손실이 확대되면 단계적으로 주식 비중을 축소하며 방어에 나서고, –7% 손실 시에는 주식 자산을 모두 매도해 채권 재간접형으로 이동하는 로스컷(Loss Cut) 구조를 적용한다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “자본시장 체질 개선과 수출주 실적 개선을 고려하면 국내 증시의 추가 상승 여력은 충분하다”며 “다만 주가 고점에 대한 우려로 투자를 망설이는 투자자들을 위해 로스컷 구조를 도입, 부담을 줄였다”고 설명했다.

KB국민은행 관계자는 “‘KB 코리아 업앤다운 타겟관리 목표전환형 펀드’는 고객의 수익뿐만 아니라 손실 위험까지 관리해주는 KB금융그룹의 고객중심 철학이 담겨진 상품”이라며 “앞으로도 급변하는 시장 환경 하에서 고객의 자산 증식과 자산 관리에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

‘KB 코리아 업앤다운 타겟관리 목표전환형(채권혼합-재간접형) 펀드’는 KB국민은행에서 가입 가능하다. 모집은 이달 11일까지, 설정은 다음 날인 12일로 예정돼 있다.