- 충남 첫 ‘두산위브더제니스’… 특화 설계 등 상품성 탁월한 1,202세대 대단지

- 12월 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 청약이 진행. 당첨자 발표는 9일(화)

지난 28일(금) 두산건설(대표이사 이정환)이 문을 연 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택이 청약 일정에 돌입하다.

단지의 청약 일정은 12월 1일(월) 특별공급을 시작으로 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표는 9일(화)이며, 정당 계약은 22일(월)부터 24일(수)까지 3일간 이뤄진다.

충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 1,202세대 규모로 조성되며, 전 세대가 일반 분양된다. 전용면적별로 살펴보면 △84㎡A 730세대 △84㎡B 257세대 △84㎡C 215세대로, 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

특히 이번 단지는 두산건설이 충청남도에서 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’ 아파트라는 점에서 의미가 크다. ‘두산위브더제니스’는 부산 ‘해운대 두산위브더제니스’, 대구 범어동의 ‘두산위브더제니스’ 등이 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리잡으며 하이엔드 주거 브랜드로서 가치를 인정받아 왔다. 검증된 브랜드를 천안 동남권 신흥 주거지인 청당동 일대에 처음 적용하는 만큼, 향후 지역을 대표하는 주요 하이엔드 단지로 거듭날 것으로 기대된다.

‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 위브더제니스라는 이름에 걸맞게 상품성도 우수하다. 남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 일조권을 확보했으며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)를 적용해 통풍성과 공간 활용도를 높였다. 일부 세대에는 3면 개방형 구조와 유리 난간을 도입해 개방감을 한층 키웠다.

또한 안방 드레스룸과 알파룸(△84㎡B 타입 제외), 팬트리(△84㎡A 타입 제외) 등 수납특화 공간을 설계해 실사용 면적 효율을 높였다. 단지 외관에는 부분 커튼월룩 디자인을 적용해 위브더제니스 특유의 고급스러운 스카이라인을 구현할 계획이다.

교육 여건 또한 돋보인다. 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 도입될 예정으로, 자녀 교육을 중시하는 학부모 수요자들의 관심이 기대된다. 단지 인근에는 청당초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며, 천안가온중, 천안청수고 등 중·고교도 가까워 초·중·고에 이르는 안정적인 교육 환경을 갖췄다.

생활 인프라와 주거 환경도 잘 갖춰져 있다. 반경 1km 내에 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단 등 공공기관과 천안세무서, 천안우체국 등 행정시설이 위치해 직주근접성이 우수하다. 이마트 천안점, 하나로마트 등 대형 유통시설도 가까워 편의성이 높다. 단지 앞 공원을 비롯해 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 다양한 녹지와 공원이 인접해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

교통 여건도 편리하다. 차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권으로 이동이 수월하다. 천안대로를 통해 천안 전역으로 편리하게 이동할 수 있으며, 인근 남천안IC, 천안JC를 통해 경부고속도로와 천안~논산고속도로 진입도 용이하다. 천안고속터미널과 천안종합터미널 이용도 편리해 광역 교통망을 폭넓게 누릴 수 있다.

미래가치도 기대된다. 천안시 동남구 청당동 일대는 대규모 택지 및 도시개발사업이 진행 중으로, 개발이 완료되면 약 1만3,000여 세대 규모의 미니 신도시급 주거 타운이 형성될 전망이다. 공공기관 밀집 지역을 중심으로 이미 갖춰진 생활 인프라에 향후 교통·상업·편의시설 등의 신규 인프라가 추가로 확충되면서 주거 편의성은 한층 더 높아질 것으로 보인다.

수분양자를 위한 금융 혜택도 마련했다. 계약금 5% 조건에 1차 계약금 1,000만 원 정액제를 적용해 초기 부담을 낮췄으며, 중도금 60%에 대해서는 전액 무이자 혜택을 제공할 예정이다.

‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 분양 관계자는 “‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 그동안 엄선된 입지에 하이엔드 브랜드 단지를 공급해온 두산건설이 충청남도에서 처음 선보이는 ‘두산위브더제니스’ 대단지라는 점에서 상징성이 크다”며 “천안 동남권 신흥 주거지인 청당동 일대에 공급되는 만큼, 입지와 상품성, 브랜드 가치를 두루 갖춘 단지로 수요자들의 높은 관심이 기대된다”고 말했다.

한편 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.