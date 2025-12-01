내년 1·2·3·8월 화요일부터 일요일까지 개방

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 내년부터 마곡안전체험관(마곡중앙로 13)을 일요일에도 운영한다고 1일 밝혔다.

지금까지 월요일부터 토요일까지 운영하던 체험관을 내년 1·2·3·8월에는 화요일부터 일요일까지 개방한다. 맞벌이 가정이나 가족 단위 방문객이 주말에도 편리하게 체험관을 이용할 수 있도록 하기 위해서다

올해 9월 말까지 집계한 결과, 토요일 이용객 수가 평일보다 약 1.6배가 많아 주말 교육에 대한 수요가 많은 것으로 나타났다. 체험객 중 47%가 19세 미만 미성년 학생이 차지해, 방학 기간 교육 참여를 늘리고자 운영 시간을 조정했다.

해당 기간에는 화요일부터 일요일까지 주 6일 운영하며, 월요일과 법정공휴일은 휴관한다. 4~7월과 9~12월에는 기존처럼 월~토요일 운영한다.

체험 가능 연령도 기존 6세에서 5세로 낮춰 더 많은 어린이가 조기에 재난 대처법을 배울 수 있게 됐다. 연령별 맞춤 교육으로 유괴·미아 예방, 비상 구급함 사용법, 가정 내 안전사고 예방법 등을 진행할 예정이다.

올해부터는 유독가스 유출 시 젖은 수건 사용법, 골절 시 부목 고정법, 방독면 착용법 등 새로운 실습이 추가돼 교육의 질을 한층 강화했다. 특히 VR 완강기 체험은 실제 완강기를 착용한 상태에서 가상현실(VR)을 활용해 고층 화재 탈출을 실감나게 익힐 수 있도록 했다.

변경된 운영방식은 내년 1월부터 적용되며, 체험은 모두 사전 예약제로 진행된다. 예약은 12월 1일부터 마곡안전체험관 홈페이지에서 할 수 있다. 모든 체험은 무료다.

한편, 마곡안전체험관은 개관 1년여 만에 14만 명 이상이 교육에 참여했고, 참가자 만족도는 92.5%에 달한다. 화재·응급 등 6개 분야 12개 프로그램을 운영하며 실제 상황에 가까운 체험 위주의 교육을 진행하고 있다.

진교훈 구청장은 “이번 개편으로 주민들이 더 편리하게 체험관을 이용하고, 안전교육 기회를 넓힐 수 있게 됐다”며, “앞으로도 누구에게나 열린 체험학습 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.