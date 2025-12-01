광양항 현장, 탄소 저감 신재생에너지로 환노위 표창 춘천속초 철도 현장, 생물다양성 보전으로 국토부장관상

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 지난달 28일 ‘제21회 건설환경관리 우수사례 경진대회’에서 국회 기후에너지환경노동위원회(환노위) 위원장 표창장과 국토교통부 장관상을 동시 수상했다고 1일 밝혔다. 이번 수상으로 ㈜한화 건설부문은 건설환경 분야에서의 지속가능 경영 성과를 대외적으로 입증했다.

건설환경관리 우수사례 경진대회는 한국건설환경협회가 주최하고 국회 환노위, 환경부, 국토교통부가 후원하는 국내 최대 규모의 건설환경 평가 행사다. 대회는 건설산업 전반의 친환경 기술 도입, 생태계 보호, 탄소 저감 및 환경 리스크 저감 사례를 발굴해 공유하는 데 목적을 두고 있다.

올해 대회에는 국내 14개 대형 건설사가 참여해 총 146개 사례를 출품했으며, 이 중 23개 사례가 본선에 진출했다. 심사는 ▷친환경 녹색경영 시스템 ▷환경시설물 ▷친환경 기술 및 공법 ▷온실가스·에너지 저감 기술 등 4개 부문에서 정량·정성 평가를 종합해 수상작을 선정했다.

㈜한화 건설부문은 환경시설물 부문에서 두 현장이 각각 수상의 영예를 안았다. 광양항 율촌 물류단지 현장은 신재생에너지 복합발전 시스템을 도입해 탄소 저감에 기여한 공로로 환노위 표창을 받았다. 해당 현장은 풍력과 태양광을 연계한 발전 인프라를 통해 기존 전력 의존도를 낮추고, 건설기계와 현장 사무소 전력을 친환경 에너지로 대체했다. 평가단은 에너지 효율성과 환경성을 동시에 확보한 점을 높게 평가했다.

춘천속초 철도노반 7공구 현장은 유수분리기를 활용한 수질오염 저감과 멸종위기종 보호활동을 인정받아 국토교통부 장관상을 수상했다. 특히 멸종위기 야생동물의 서식 실태를 정기적으로 모니터링하고 공정 계획을 탄력적으로 조정해 생물다양성 보전에 앞장섰다는 점에서 민간 주도의 우수 사례로 꼽혔다.

김윤해 ㈜한화 건설부문 안전환경경영실장은 “환경 보전과 에너지 전환 등 주요 분야에서 실질적인 성과를 지속적으로 축적해왔다”며 “앞으로도 친환경 건설문화 확산에 책임 있는 역할을 다하겠다”고 밝혔다.