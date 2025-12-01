AI 보안 설루션 개발·대내외 사업 협력 티오리 LLM 보안·AI 방어 기술 기반 구축

[헤럴드경제=차민주 기자] 오펜시브 사이버보안 전문기업 티오리와 포스코DX는 AX(인공지능 전환) 시대의 보안 위협에 대응하기 위해 AI 보안 체계를 적용한 사업화에 나선다고 1일 밝혔다.

양사는 지난 28일 포스코DX 판교 사옥에서 ‘인공지능(AI) 보안 솔루션 사업 제휴 및 협력’을 위한 업무협약(MOU) 체결했다.

양사는 이번 협력을 통해 AX 시대의 보안 요구를 충족하고자 AI 보안 설루션 관련 대내외 사업 협력 체계를 구축할 계획이다. 구체적으로 ▷AI 보안 솔루션의 대외 판매·구축·운영 ▷티오리 관계사 및 포스코그룹사 대상 솔루션 공급·운영 ▷AI 보안 솔루션 유지 발전에 필요한 개발 등에서 협력 체계를 구축한다.

특히 포스코DX는 거대언어모델(LLM) 등 생성형 AI를 활용할 때 발생하는 보안 위험에 대응하기 위해 티오리의 LLM 보안 설루션 ‘알파프리즘(αprism)’과 AI 기반의 방어 기술을 활용하겠단 방침이다.

김미영 포스코DX IT사업실장은 “AI 도입이 가속하는 상황에서 AI 보안은 기업의 지속 가능한 혁신을 위한 필수 요소가 되었다”며 “제철소를 비롯한 산업 현장과 포스코그룹 보안을 책임져온 운영 노하우에 AI 보안 설루션을 더해 다양한 산업군에 활용할 수 있는 AI 보안 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

박세준 티오리 대표는 “AI 기반 기술의 확산은 새로운 공격 벡터를 만들어내고 있으며, 기업은 이전과 다른 차원의 보안 전략이 필요하다”며 “포스코DX와의 협력은 이러한 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 중요한 발판이 될 것이며, 티오리의 기술력과 경험을 바탕으로 기업들이 AI 시대를 안전하게 도약할 수 있도록 기여하겠다”고 했다.

한편, 티오리는 구글·마이크로소프트·옥타·삼성전자를 비롯한 국내외 주요 기업과 기관에 보안 컨설팅을 제공하고 있다. 아울러 AI 기반 웹 애플리케이션 보안 자동화 설루션 ‘Xint(진트)’, 회원 7만명 이상의 사이버보안 교육 플랫폼 ‘Dreamhack(드림핵)’ 등을 운영 중이다.