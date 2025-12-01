내년 1월부터 적용

[헤럴드경제=전새날 기자] W컨셉이 내년 1월부터 멤버십 제도를 전면 개편한다. 멤버십 등급을 간소화하고, 상위 등급으로 승급 체계를 정비해 핵심 고객에게 혜택을 집중할 계획이다.

먼저 멤버십 등급 체계를 기존 6개(VVIP·VIP·PRIME·BEST·FRIEND·W PEOPLE)에서 4개(W SIGNATURE·W VIP·W BEST·W FRIEND)로 단순화한다.

멤버십 선정 기준도 바뀐다. 기존에는 구매 실적만 반영했지만, 앞으로는 ‘구매 실적’과 앱 내 활동으로 적립되는 ‘활동 포인트’를 합산해 등급을 산정한다. 활동 포인트는 후기 작성, 출석체크, 숏폼 콘텐츠 시청 등으로 쌓을 수 있다. 구매 이력은 적어도 앱 참여도가 높은 고객까지 우수 고객이 될 수 있게 승급 문턱을 낮췄다. 승급 주기는 이전과 같이 직전 6개월 누적 기준을 따른다.

누적 점수에 따라 W 시그니처(누적150만점 이상), W VIP(누적 60만점 이상 150만점 미만), W 베스트(누적 20만점 이상 60만점 미만), W 프렌드(신규 가입자 및 6개월 이상 비구매자) 등 총 4개 등급으로 운영될 방침이다.

멤버십 등급별로 지급하는 혜택도 손질했다. 기존에는 전 등급에 구매 실적의 1%를 W포인트로 지급했으나, 내년부터는 등급별로 0.5%에서 최대 2%로 차등 지급한다. 활동 포인트는 전 등급 동일하게 최대 5000포인트까지 적립할 수 있다.

W시그니처, W VIP 회원에게는 기존 제공하던 10% 상품 할인 쿠폰을 15% 상품 할인 쿠폰 2장으로 제공하는 등 상위 등급 추가 혜택을 강화했다. 매월 카테고리별로 쿠폰팩 형태의 혜택 제공도 신설하는 등 최상위 고객을 위한 새로운 혜택이 추가로 공개될 예정이다.

정의술 W컨셉 CRM팀장은 “이번 멤버십 제도 개편은 고객이 자주 방문하고 머무르는 앱 중심의 쇼핑 경험을 강화하고, 핵심 고객에게 체감할 수 있는 혜택을 제공하는 것이 목적”이라며 “앞으로 W컨셉 VIP 고객이라면 누릴 수 있는 다양한 혜택을 선보일 것”이라고 말했다.