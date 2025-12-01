19세~39세 청년 대상, 12월 5일까지 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 청년들의 다양한 목소리를 들을 수 있는 ‘제10기 시흥시 청년정책위원회’ 청년위원을 12월 5일까지 공개 모집한다.

시흥시 청년정책위원회는 「시흥시 청년 기본조례」에 따라 설치된 청년 참여형 기구로, 청년정책 기본계획 및 시행계획 수립과 청년정책 평가, 제도 개선 등에 대한 심의·의결 기능을 수행한다.

청년위원으로 선정되면 청년정책 관련 회의 및 활동 참여 기회가 주어지며, 위촉장 수여와 회의참석수당, 유공 포상 등 다양한 혜택을 받을 수 있다. 임기는 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년이다.

지원 자격은 19세부터 39세까지의 청년으로 ▷시흥시에 거주하거나 ▷시흥시에 있는 직장 또는 학교에 소속된 청년이면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 시흥시청 누리집 고시·공고란에 게시된 지원서를 작성해 청년청소년과 담당자 전자우편으로 제출하면 된다. 선발은 1차 서류심사와 2차 면접 심사로 진행되며, 면접은 12월 13일 실시된다.

조혜옥 평생교육원장은 “올해 시흥시 청년정책위원회가 10기를 맞이하는 만큼, 청년의 목소리가 시정 곳곳에 반영될 수 있도록 청년들의 적극적인 참여를 바란다”고 했다.